«Кристал Пэлас» разгромил «Астон Виллу», а «Брайтон» обыграл «Борнмут»

Завершились два матча 27-го тура английской Премьер-лиги.

В одной из встреч «Кристал Пэлас» разгромил «Астон Виллу» со счетом 4:1.

У хозяев дубль оформил Исмаила Сарр, забив свои голы на 29-й и 71-й минутах встречи. Еще по голу забили Жан-Филипп Матета на 59-й минуте и Эдди Нкетиа на 90+1-й минуте.

На 52-й минуте «Астон Вилле» удалось забить единственный гол благодаря точному удару Моргана Роджерса.

Футбол. Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас — Астон Вилла 4:1 Голы: 1:0 Исмаила Сарр (29'), 1:1 Морган Роджерс (52'), 2:1 Жан-Филипп Матета (59'), 3:1 Исмаила Сарр (71'), 4:1 Эдвард Нкетиа (90 + 1') Предупреждения: Уилл Хьюз (35'), Даниэль Муньос (45 + 2'), Леон Бэйли (82'), Хефферсон Лерма (87')

После этого матча «Кристал Пэлас» располагается на 12-й строчке в АПЛ с 36-ю очками в активе. «Астон Вилла» — на 10-й позиции (42).

Календарь и таблица АПЛ

В параллельном матче «Брайтон» одолел «Борнмут» со счетом 2:1.

В составе «чаек» голы забили Жоао Педро на 12-й минуте с пенальти и Дэнни Уэлбек на 75-й минуте. У «Борнмута» отличился Джастин Клюйверт на 61-й минуте.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брайтон энд Хоув Альбион — Борнмут 2:1 Голы: 1:0 Жоао Педро (пенальти) (12'), 1:1 Джастин Клюйверт (61'), 2:1 Дэнни Уэлбек (75') Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Тарик Лампти, Ян Паул ван Хекке, Адам Уэбстер, Первис Эступинан (Джек Хиншелвуд, 72'), Карлос Балеба (Матс Виффер, 85'), Диего Гомес (Ясин Аяри, 72'), Янкуба Минте, Каору Митома, Жоао Педро (Дэнни Уэлбек, 72'), Жоржиньо Рюттер (Соломон Марч, 90') Борнмут: Кепа Аррисабалага, Милош Керкез, Джеймс Хилл (Луис Синистерра, 85'), Данго Уаттара (Эванилсон, 77'), Дэвид Брукс (Маркус Таверньер, 46'), Райан Кристи (Алекс Скотт, 26'), Тайлер Адамс, Льюис Кук, Энтойн Семеньо, Джастин Клюйверт, Дин Хейзен Предупреждения: Ян Паул ван Хекке (56'), Энтойн Семеньо (60'), Матс Виффер (90 + 7')

«Брайтон» после этого матча занимает 8-е место в таблице АПЛ с 43 очками в активе. «Борнмут» — на 7-й строчке с тем же количеством баллов.