Аршавин: Уход Карпина из «Ростова» не скажется на арендованных футболистах «Зенита»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита»высказал свое мнение, как скажется уход из «Ростова»на арендованных футболистах питерцев.

«Думаю, что уход Карпина не окажет сильного влияния на наших футболистов. Во-первых, Вахания и является игроком "Ростова", а касательно Одоевского, то, по-моему, главным станет тренер из штаба Карпина, значит, все требования, мысли и взгляды похожи.

За Ваханию мы рады, он воспитанник академии "Зенита", достойно играет и вызывается в сборную России, поэтому желаем ему всяческих успехов», — сказал Аршавин «Чемпионату».

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Вчера, 25 февраля, Валерий Карпин объявил об уходе из «Ростова». Вместе него клуб теперь будет тренировать испанец Джонатан Альба, который был аналитиком в прежнем штабе.