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    Аршавин: Уход Карпина из «Ростова» не скажется на арендованных футболистах «Зенита»

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    Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказал свое мнение, как скажется уход из «Ростова» Валерия Карпина на арендованных футболистах питерцев.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Думаю, что уход Карпина не окажет сильного влияния на наших футболистов. Во-первых, Вахания и является игроком "Ростова", а касательно Одоевского, то, по-моему, главным станет тренер из штаба Карпина, значит, все требования, мысли и взгляды похожи.

    За Ваханию мы рады, он воспитанник академии "Зенита", достойно играет и вызывается в сборную России, поэтому желаем ему всяческих успехов», — сказал Аршавин «Чемпионату».

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    Вчера, 25 февраля, Валерий Карпин объявил об уходе из «Ростова». Вместе него клуб теперь будет тренировать испанец Джонатан Альба, который был аналитиком в прежнем штабе.

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