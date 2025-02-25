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    «Барселона» — «Атлетико»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Барселона Атлетико
    Главное событие в Испании 25 февраля — поединок полуфинала Кубка между «Барселоной» и «Атлетико». Это будет первый матч в рамках серии, он состоится на «Олимпико» в 23:30 по мск.

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    Обе команды подошли к противостоянию на беспроигрышных серия, причем у «Барсы» 5 побед подряд. Соперники в легкую вышли в полуфинал. «Каталонцы» со счетом 5:0 разгромили «Валенсию», а «Атлетико» с тем же счетом разбил «Хетафе».

    В нынешнем сезоне «Барса» и «Атлетико» сойдутся во второй раз. В первом круге чемпионата «матрасники» одержали историческую победу со счетом 2:1. Историческая она потому, что стала долгожданной. Мадридский клуб давно не побеждал «каталонцев» на их поле. Перед этим «Барселона» выиграла четыре раза подряд.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.55.

    • Букмекеры считают «Барсу» фаворитом с большим перевесом: 1.65 на хозяев и 5.00 на гостей.

    • Искусственный интеллект ожидает победу «Барселоны» с результатом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Барселона» — «Атлетико» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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