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    Сможет ли «Атлетико» сдержать атаку «Барселоны»?

    «Барселона» — «Атлетико»: «Матрасники» попытаются доставить проблемы «сине-гранатовым». На что лучше сделать ставку 25 февраля? Ответ — в прогнозе на первый матч 1/2 финала Кубка Испании с коэффициентом 2.55

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    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Атлетико»
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    Ферран Торрес — нападающий «Барселоны»
    В рамках первый матч 1/2 финала Кубка Испании «Барселона» на своем поле примет «Атлетико». Поединок пройдет 25 февраля и начнется в 23:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Барселона» — «Атлетико», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 25 Февраля 2025 года

    Барселона

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    •  Барселона 23:30 Атлетико

    Атлетико

  • Мадрид
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    «Барселона»

    Путь к 1/2 финала: «Сине-гранатовые» начали свой путь к Кубке Испании на стадии 1/16 финала, в которой команда разгромила «Барбастро» (4:0), забив по 2 гола в каждом тайме.

    Уже в 1/8 финала турнира «Барселона» оказалась сильнее «Бетиса», победив со счетом 5:1. В четвертьфинале «сине-гранатовые» уверенно обыграли «Валенсию» (5:0).

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    Последние матчи: В прошлом туре Примеры «Барселона» обыграла «Лас-Пальмас» со счетом 2:0. Матчем ранее «сине-гранатовые» всухую одолели «Райо Вальекано» (1:0).

    У «Барселоны» продолжается победная серия в чемпионате Испании, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот период команда также обыгрывала «Севилью» (4:1), «Алавес» (1:0) и «Валенсию» (7:1).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: Марк Берналь, Андреас Кристенсен и Марк-Андре тер Стеген (у всех — травмы).

    Состояние команды: «Барселона» — один из главных претендентов на победу в Кубке Испании. У «сине-гранатовых» осталось 2 испытания, которые команда способна пройти.

    В Кубке Испании у «Барселоны» феерит нападающий Ферран Торрес, замыкая 5-ку лучших бомбардиров турнира. За 2 матча в кубке форвард забил 4 гола, а в Примере Торрес отметился 5-ю забитыми мячами.

    «Атлетико»

    Путь к 1/2 финала: «Матрасники» начали свой путь в Кубке Испании с 1/64 финала, где команда обыграла «Вик» (2:0). В 1/32 финала «Атлетико» одолел «Касереньо» (3:1).

    В следующей стадии команда обыграла «Марбелью» (1:0), забив единственный гол на 16-й минуте. В 1/8 финала «Атлетико» разгромил «Эльче» со счетом 4:0, забив по 2 гола в каждом тайме.

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    • Последние матчи: В прошедшей встрече чемпионата Испании «матрасники» разбили «Валенсию» (3:0), а до этого «Атлетико» сыграл вничью с «Сельтой» (1:1), сравняв счет на 81-й минуте.

    У «матрасников» продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах из 8-и матчей подряд. За этот период «Атлетико» сумел победить 5 раз и трижды команда сыграла вничью.

    Не сыграет: Коке из-за травмы.

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    Состояние команды: «Атлетико» проводит довольно успешный сезон, команда продолжает бороться за чемпионство в чемпионате, а также имеет шанс победить в Кубке Испании.

    «Атлетико» обыграл «Барселону» в последней очной встрече со счетом 2:1, перевернув игру во 2-м тайме. Получится ли на сей раз «матрасникам» доставить проблемы «сине-гранатовым»? В 1-м матче будет доминировать «Барселона».

    Статистика для ставок

    • «Барселона» выиграла 5 последних матчей

    • У «Атлетико» продолжается беспроигрышная серия из 8-и матчей подряд во всех турнирах

    • В последних 5-и очных противостояниях «Барселона» 4 раза обыгрывала «Атлетико»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Барселоны» — 1.72, победа «Атлетико» — 4.30, ничья — за 4.15.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.58 и 2.40 соответственно.

    Прогноз: Команды сыграют с оглядкой на свои ворота в 1-м тайме.

    Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.55.

    Прогноз: «Атлетико» попытается сдержать атаку «Барселоны» на чужом поле.

    Ставка: Тотал 3 меньше за 1.90.

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