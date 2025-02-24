Колыванов оценил трансферную политику «Динамо» нынешней зимой

Бывший нападающийвысказался о трансферах «бело-голубых» этой зимой.

Где нужно было, взяли правого защитника. Опорного полузащитника (Данила Глебова) из «Ростова» взяли. Состав у них уже достаточно сыгранный.

Надо отрабатывать в обороне, потому что бело‑голубые во многих матчах пропускали достаточно бездарные голы, где нужно было добежать, вернуться в оборону, подстраховать где‑то. Коллектив очень интересный. Много молодежи, которая умеет играть в атаку, создавать моменты, в целом показывать симпатичный футбол.

То, что «Динамо» составит конкуренцию «Спартаку», «Зениту» и «Краснодару», это однозначно«, — сказал Колыванов "Матч ТВ".

После 18-и туров в российской Премьер-лиге "Динамо" занимает 4-е место в таблице с 35-ю очками в активе, отставая от лидерства на 4 балла.