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    Адемола ЛукманТрансферный дайджест. 18 — 24 февраля
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    «Галатасарай» — «Фенербахче»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Суперлига Турции Футбол Турции Галатасарай Фенербахче
    24 февраля в чемпионате Турции состоится центральный матч, в котором сыграют «Галатасарай» и «Фенербахче». Начало в 20:00 по мск.

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    Обе команды идут на серии побед в чемпионате. «Галатасарай» выиграл 4 матча подряд, а «Фенербахче» — 7 встреч. В прошлом туре хозяева выиграли 2:1 у «Ризеспора», а гости дома с результатом 3:1 обыграли «Касымпашу».

    «Галатасарай» на данный момент лидирует с 63 очками. «Фенербахче» отстает на 6 пунктов и если выиграет, то сможет сократить разрыв до одной победы.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.80.

    • Фаворитом у букмекеров является «Галатасарай» с коэффициентом 2.20. С коэффициентом 3.00 они дают вариант с победой «Фенербахче».

    • ИИ пророчит «Фенербахче» победу со счетом 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Галатасарай» — «Фенербахче» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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