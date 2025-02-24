Обе команды идут на серии побед в чемпионате. «Галатасарай» выиграл 4 матча подряд, а «Фенербахче» — 7 встреч. В прошлом туре хозяева выиграли 2:1 у «Ризеспора», а гости дома с результатом 3:1 обыграли «Касымпашу».
«Галатасарай» на данный момент лидирует с 63 очками. «Фенербахче» отстает на 6 пунктов и если выиграет, то сможет сократить разрыв до одной победы.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.80.
- Фаворитом у букмекеров является «Галатасарай» с коэффициентом 2.20. С коэффициентом 3.00 они дают вариант с победой «Фенербахче».
- ИИ пророчит «Фенербахче» победу со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Галатасарай» — «Фенербахче» смотрите на LiveCup.Run.
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