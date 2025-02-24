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    «Галатасарай» ждет коллизия?

    «Галатасарай» — «Фенербахче»: Ставка (к. 2.80) и прогноз на футбол, Суперлига, 24 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Галатасарай» — «Фенербахче»
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    Виктор Осимхен
    24 февраля в 25-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Галатасарай» и «Фенербахче». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Галатасарай» — «Фенербахче», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 24 Февраля 2025 года

    Галатасарай

  • Стамбул
    •  Галатасарай 20:00 Фенербахче

    Фенербахче

  • Стамбул
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    «Галатасарай»

    Турнирное положение: «Львы» несутся к чемпионскому титулу. На данный момент команда занимает 1 место в турнирной таблице.

    При этом «Галатасарай» на 6 очков опережает ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила 23 мяча.

    Галатасарай — Фенербахче: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Дома она не сумела переиграть «АЗ Алкмаар» (2:2).

    До того команда натужно одолела «Ризеспор» (2:1). При этом чуть ранее она была разгромлена «АЗ Алкмааром» (1:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Галатасарай» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: Мауро Икарди, Альваро Мората — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Галатасарай» весьма результативно атакует. Команда настреляла 59 мячей в 23 поединках чемпионата Турции.

    Матчи с «Фенербахче» для команды исторически складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Галатасарай» выиграл 3 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Львы» намерены увеличить отрыв от конкурентов.

    «Фенербахче»

    Турнирное положение: «Жёлтые канарейки» проводят не столь яркий сезон. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Фенербахче» на 6 очков отстают от первой строчки. При этом в собственные ворота команда пропустила 23 мяча в 23 матчах.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. «Жёлтые канарейки» расписали мировую с «Андерлехтом» (2:2).

    До того команда нанесла поражение «Касымпаше» (3:1). Плюс первый поединок с «Андерлехтом» завершился уверенной викторией (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Фенербахче» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 15 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: Доминик Ливакович, Родриго Бекао, Ален Сен-Максимен, Чаглар Сёюнджю, Исмаил Юксек — травмированы.

    Состояние команды: на данном этапе «Фенербахче» прибавляет. Команда до последней ничьей выиграла 5 раз кряду.

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    При этом «Фенербахче» знатно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла уже 60 мячей в 23 поединках.

    Вот только лазарет команды переполнен. Зато марокканец Юссеф Эн-Несири наколотил уже 15 мячей в Суперлиге.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Жёлтые канарейки» имеют в своем составе целый набор качественных атакующих исполнителей, к тому же имеют шанс приблизиться к лидеру.

    Статистика для ставок

    • «Жёлтые канарейки» не проигрывают уже 2 с половиной месяца

    • Обе команды в среднем пропускают аккурат гол за матч

    • «Фенербахче» до последней ничьей победил 5 раз кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.70.

    Прогноз: «Жёлтые канарейки» в последних матчах заметно прибавили, и явно намерены подтянуться к лидеру.

    «Фенербахче» имеет в своем составе опытных атакующих игроков, способных преуспеть в плане реализации.

    Ставка: Победа «Фенербахче» за 2.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.00

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