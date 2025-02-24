24 февраля в 25-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Галатасарай» и «Фенербахче». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Галатасарай» — «Фенербахче», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Галатасарай»

Турнирное положение: «Львы» несутся к чемпионскому титулу. На данный момент команда занимает 1 место в турнирной таблице.

При этом «Галатасарай» на 6 очков опережает ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила 23 мяча.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Дома она не сумела переиграть «АЗ Алкмаар» (2:2).

До того команда натужно одолела «Ризеспор» (2:1). При этом чуть ранее она была разгромлена «АЗ Алкмааром» (1:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Галатасарай» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: Мауро Икарди, Альваро Мората — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Галатасарай» весьма результативно атакует. Команда настреляла 59 мячей в 23 поединках чемпионата Турции.

Матчи с «Фенербахче» для команды исторически складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Галатасарай» выиграл 3 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Львы» намерены увеличить отрыв от конкурентов.

«Фенербахче»

Турнирное положение: «Жёлтые канарейки» проводят не столь яркий сезон. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Фенербахче» на 6 очков отстают от первой строчки. При этом в собственные ворота команда пропустила 23 мяча в 23 матчах.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. «Жёлтые канарейки» расписали мировую с «Андерлехтом» (2:2).

До того команда нанесла поражение «Касымпаше» (3:1). Плюс первый поединок с «Андерлехтом» завершился уверенной викторией (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Фенербахче» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 15 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: Доминик Ливакович, Родриго Бекао, Ален Сен-Максимен, Чаглар Сёюнджю, Исмаил Юксек — травмированы.

Состояние команды: на данном этапе «Фенербахче» прибавляет. Команда до последней ничьей выиграла 5 раз кряду.

При этом «Фенербахче» знатно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла уже 60 мячей в 23 поединках.

Вот только лазарет команды переполнен. Зато марокканец Юссеф Эн-Несири наколотил уже 15 мячей в Суперлиге.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Жёлтые канарейки» имеют в своем составе целый набор качественных атакующих исполнителей, к тому же имеют шанс приблизиться к лидеру.

Статистика для ставок

«Жёлтые канарейки» не проигрывают уже 2 с половиной месяца

Обе команды в среднем пропускают аккурат гол за матч

«Фенербахче» до последней ничьей победил 5 раз кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.70.

Прогноз: «Жёлтые канарейки» в последних матчах заметно прибавили, и явно намерены подтянуться к лидеру.

«Фенербахче» имеет в своем составе опытных атакующих игроков, способных преуспеть в плане реализации.

Ставка: Победа «Фенербахче» за 2.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.00