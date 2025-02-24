Андреев: У «Зенита» очень богатый чемпионский опыт на протяжении шести лет

Бывший спортивный директорвысказался о предстоящей 2-й части нынешнего сезона российской Премьер-лиги.

«Зимой неплохо усилились "Зенит", "Спартак" и "Динамо". "Краснодар" сохранил практически всех своих футболистов основной обоймы. Посмотрим, как будет играть "Локомотив". Интересная пятёрка команд, которая между собой будет разыгрывать места. Отмечу приезд хороших футболистов — интересно будет посмотреть на них вживую.

У "Зенита", в отличие от "Краснодара", "Спартака", "Динамо" и "Локомотива", очень богатый чемпионский опыт на протяжении шести лет. Наверное, это самое большое преимущество. А чем футбол интересен? На бумаге может быть всё так, а как получится? Нас ждёт интересная вторая часть сезона в РПЛ. Хорошие игроки и пятёрка команд, которые будут распределять места», — сказал Андреев Чемпионату.

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 39-ю очками в активе. «Зенит» располагается на 2-й строчке с тем же количеством баллов, а «Спартак» замыкает 3-ку лидеров (37).