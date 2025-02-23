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    Винисиус ЖуниорПобеда малой кровью. «Реал» обыграл «Жирону», но остался вторым
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    «Реал» уверенно победил «Жирону» в матче Примеры

    «Реал» — «Жирона»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В 25-м туре испанской Примеры мадридский «Реал» на своем поле переиграл «Жирону» со счетом 2:0.

    Лука Модрич
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    Лука Модрич

    В конце первого тайма Лука Модрич открыл счет.

    Второй мяч в этом матче забил на 81-й минуте Винисиус Жуниор с передачи Килиана Мбаппе.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Мадрид — Жирона 2:0
    Голы: 1:0 Лука Модрич (41'), 2:0 Винисиус Жуниор (83') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Давид Алаба (Эдуардо Камавинжа, 73'), Ферлан Менди, Лука Модрич (Антонио Рюдигер, 86'), Орельен Чуаэми, Браим Диас (Даниель Себальос, 73'), Лукас Васкес, Родриго, Винисиус Жуниор (Эндрик, 90'), Килиан Мбаппе, Raul Asencio Жирона: Пауло Гассанига, Мигель Гутьеррес (Боян Миовски, 75'), Арнау Мартинес, Дейли Блинд, Ладислав Крейчи, Давид Лопес, Иван Мартин (Бриан Хиль, 66'), Виктор Цыганков, Донни ван де Бек (Артур Мело, 56'), Ориоль Ромеу Видаль (Джон Солис, 66'), Арно Данжума (Ясер Асприлья, 66') Предупреждения: Ладислав Крейчи (64'), Джон Солис (70')

    После этого матча «Реал» идет вторым с 54 очками. «Жирона» теперь на 12-й позиции с 31 очком.

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