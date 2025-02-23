«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграют между собой в центральном матче 26-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, записав на свой счет 44 очка в 25-ти матчах. «Горожане» одержали 13 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений, забив 52 гола и пропустив 35 мячей в свои ворота.

На неделе «Манчестер Сити» завершил свои выступления в Лиге Чемпионов, вылетев из турнира на стадии 1/16 финала. После поражения от «Реала» в первом матче дома (2:3) «горожане» уступили мадридцами и во второй встрече в гостях — 1:3.

В крайнем туре АПЛ «Манчестер Сити» не испытал проблем с «Ньюкаслом», забив в ворота «сорок» четыре безответных мяча — 4:0. Эта победа стала для «горожан» третьей в четырех последних матчах чемпионата.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» с 61 очком лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая второй «Арсенал» на 8 баллов при равном количестве сыгранных матчей. «Красные» одержали 18 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели одно поражение. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 62:26.

Команда под руководством Арне Слота не проигрывает в чемпионате с середины сентября после фиаско с «Ноттингем Форест» (0:1). С тех пор «Ливерпуль» провел 22 матча — 15 побед и 7 ничьих.

В трех последних турах «красные» немного притормозили, не добрав очков с «Эвертоном» (2:2) и «Астон Виллой» (2:2). Между этими матчами «Ливерпуль» не без труда обыграл дома «Вулверхэмптон» — 2:1.

Личные встречи

В первом круге «Ливерпуль» обыграл «горожан» у себя дома со счетом 2:0.

В последних 10-ти матчах на счету «красных» 4 победы, «Манчестер Сити» оказался сильнее в 2-х случаях и еще 4 раза была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» с коэффициентом 3.85.