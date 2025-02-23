23 февраля в 26-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Начало встречи — 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: команда из Манчестера в этом сезоне борется не за чемпионский титул, а за место в зоне Лиги чемпионов.

В настоящий момент в активе «горожан» 44 очка и четвертое место в турнирной таблице АПЛ.

Манчестерский коллектив смог забить 52 мяча, а пропустил всего 35.

Последние матчи: в прошлых турах «голубые» разгромили «Ньюкасл» (4:0), но крупно уступили «Арсеналу» (1:5).

В последней игре же манчестерцы проиграли «Реалу» (1:3) и покинули Лигу чемпионов.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Также действующий чемпионы Англии выиграли у «Лейтон Ориент» (2:1) и пробились в 1/8 финала Кубка страны.

Не сыграют: травмированы Родри, Мануэль Аканджи и Оскар Бобб.

Состояние команды: в этом сезоне результаты команды Хосепа Гвардиолы оставляют желать лучшего. «Манчестер Сити» может впервые за долгое время провести сезон без трофеев, поскольку остался шанс только на Кубок Англии.

Зимой «Манчестер Сити» усилил свой состав. Пришли в команду Омар Мармуш, Нико Гонсалес, Витор Рейс и Абдукодир Хусанов.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: команда из одноименного города продолжает быть главным претендентом на титул.

В настоящий момент мерсисайдцы лидируют в турнирной таблице с 61 очком.

«Красные» забили 62 мяча, а пропустили всего 26.

Последние матчи: в прошлых турах коллектив из Ливерпуля сыграл вничью с «Астон Виллой» (2:2) и победил «Вулверхэмптон» (2:1).

До этого же ливерпульцы поделили очки с «Эвертоном» (2:2).

Перед этим ливерпульская команда неожиданно уступила «Плимуту» (0:1) и покинула Кубок Англии, но разбила «Тоттенхэм» (4:0) и пробилась в финал Кубка лиги.

Не сыграют: в лазарете у мерсисайдской команды только Джо Гомес.

Состояние команды: в последнее время результаты «Ливерпуля» пошли на спад, но такое бывает у всех по ходу сезона. Подопечные Арне Слота все равно остаются главными фаворитами АПЛ и одними из фаворитов Лиги чемпионов.

Во время зимнего трансферного окна состав у «Ливерпуля» не изменился и остался прежним.

Статистика для ставок

«Манчестер Сити» не играет вничью на протяжении 9 матчей

«Ливерпуль» выиграл только 1 из последних 4 матчей

В прошлом очном матче «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 2:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.85, а победа «Манчестер Сити» — в 2.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.45 и 2.80.

Прогноз: обе команды в последнее время выступают не ахти, но обе остаются сильными, поэтому предположим, что все может завершиться вничью.

Ставка: ничья за 3.85.

Прогноз: атака у команд точно сильнее обороны, поэтому ждем результативный футбол.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.02.