Куртуа сообщил, что готов вернуться в сборную Бельгии

Голкпер мадридского «Реала»заявил, что мечтает снова играть за национальную

«Я не чувствовал того же отношения к себе в сборной на тот момент, какое есть в клубе. Так же были проблемы с бельгийской прессой. Все это смешалось и в какой‑то момент произошел как будто взрыв.

Возможно, после этих полутора лет, когда я был травмирован или просто в стороне, я соскучился по игре за сборную Бельгии, по игре на больших турнирах. Теперь я готов, — сказал Куртуа в интервью на YouTube‑канале Koora Break.

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За сборную Бельгии Куртуа прекратил играть с 2023 года. Причиной этого стало то, что главный тренер команды Доменико Тедеско не доверил капитанскую повязку голкиперу во время травмы Кевина де Брейне.

В январе 2025 года Тедеско был уволен из сборной Бельгии. В ее составе Куртуа сыграл 102 матча.