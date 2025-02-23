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    Мохамед Салах«Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Онлайн
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    Куртуа сообщил, что готов вернуться в сборную Бельгии

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    Голкпер мадридского «Реала» Тибо Куртуа заявил, что мечтает снова играть за национальную сборную Бельгии.

    Тибо Куртуа
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    Тибо Куртуа

    «Я не чувствовал того же отношения к себе в сборной на тот момент, какое есть в клубе. Так же были проблемы с бельгийской прессой. Все это смешалось и в какой‑то момент произошел как будто взрыв.

    Возможно, после этих полутора лет, когда я был травмирован или просто в стороне, я соскучился по игре за сборную Бельгии, по игре на больших турнирах. Теперь я готов, — сказал Куртуа в интервью на YouTube‑канале Koora Break.

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    За сборную Бельгии Куртуа прекратил играть с 2023 года. Причиной этого стало то, что главный тренер команды Доменико Тедеско не доверил капитанскую повязку голкиперу во время травмы Кевина де Брейне.

    В январе 2025 года Тедеско был уволен из сборной Бельгии. В ее составе Куртуа сыграл 102 матча.

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