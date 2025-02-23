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    Влахович — в стартовом составе «Ювентуса» на матч Серии А против «Кальяри»

    «Кальяри» — «Ювентус»: составы, коэффициенты, прогноз

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    «Кальяри» и «Ювентус» опубликовали стартовые составы на матч 26-го тура итальянской Серии А.

    Душан Влахович — нападающий «Ювентуса»
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    Душан Влахович — нападающий «Ювентуса»

    «Кальяри»: Каприле, Заппа, Мина, Луперто, Оджелло, Зортеа, Адопо, Макомбу, Дейола, Маттиа, Пикколи.

    «Ювентус»: Ди Грегорио, Веа, Гатти, Келли, Камбьясо, Копмейнерс, Локателли, Консейсау, Маккенни, Йылдыз, Влахович.

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  • 17/02/2025

    • Матч между этими командами стартует сегодня, 23-го февраля в 22:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 25-и туров в Серии А «Кальяри» занимает 15-е место в таблице с 25-ю очками в активе, а «Ювентус» располагается на 5-й позиции (46 баллов).

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