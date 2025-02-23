«Кальяри» — «Ювентус»: составы, коэффициенты, прогноз

опубликовали стартовые составы на матч 26-го тура итальянской Серии А.

«Кальяри»: Каприле, Заппа, Мина, Луперто, Оджелло, Зортеа, Адопо, Макомбу, Дейола, Маттиа, Пикколи.

«Ювентус»: Ди Грегорио, Веа, Гатти, Келли, Камбьясо, Копмейнерс, Локателли, Консейсау, Маккенни, Йылдыз, Влахович.

Матч между этими командами стартует сегодня, 23-го февраля в 22:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 25-и туров в Серии А «Кальяри» занимает 15-е место в таблице с 25-ю очками в активе, а «Ювентус» располагается на 5-й позиции (46 баллов).