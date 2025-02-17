«Ювентус» оставил «Интер» без первого места. Консейсау блеснул в Дерби Италии

Команда Тиаго Мотты сыграла компактно, надежно, а главное — эффективнее соперника, который растранжирил несколько отличных моментов.
Для «Интера» этот результат — болезненный удар. Победа выводила команду Симоне Индзаги в единоличные лидеры Серии А, но теперь она остается на втором месте, уступая «Наполи» два очка.
Интенсивный первый тайм: атаки, сейвы, каркас ворот
Матч начался на высоких скоростях. Уже на 12-й минуте «Интер» был близок к голу: Мехди Тареми ударом через себя едва не сотворил шедевр, но Микеле Ди Грегорио вытащил мяч. Следом Дензел Дюмфрис оказался в убойной позиции после подачи Лаутаро Мартинеса, но пробил выше.
«Ювентус» тут же ответил: Николас Гонсалес нанес опасный удар с угла штрафной — Ян Зоммер с трудом справился. Мяч остался в игре, Франсишку Консейсау пробил с добивания, но голкипер «Интера» успел вытащить и этот мяч.
Под занавес тайма Дюмфрис получил пространство на фланге, ворвался в штрафную и пробил в ближний угол, но попал в штангу. Гол назревал, но команды ушли на перерыв при 0:0.
Перелом после часа игры: Мотта попадает в точку с заменами
Второй тайм начался с опасного выпада «Интера»: Дюмфрис снова пробил в каркас ворот, но момент был отменен из-за фола Маркуса Тюрама в начале атаки.
Постепенно «Ювентус» перехватил инициативу. Тиаго Мотта вовремя освежил игру: вышедший с замены Андреа Камбьязо добавил движения на фланге, а Кефрен Тюрам начал чаще выигрывать борьбу в центре.
Гол, который решил всё
Ключевой момент случился на 74-й минуте. Коло Муани получил мяч на линии штрафной, эффектно развернулся и попытался прострелить. Передачу заблокировали, но срикошетивший мяч лег прямо под удар Консейсау, и португалец четко отправил его в дальний угол. Удар с 12 метров прошел между ног Бенжамена Павара и стал неберущимся для Зоммера — 1:0!
Буквально через пару минут «Юве» был в шаге от второго гола. Тён Копмейнерс пробил с линии штрафной, мяч уже летел в угол, но Дюмфрис успел выбить его с ленточки.
«Интер» пошел вперед, но не смог пробить оборону соперника. Маркус Тюрам дважды бил головой — неточно. Пётр Зелиньский пробивал низом, но удар заблокировали. А в добавленное время Зоммер спас после удара Коло Муани.
Выводы: у «Юве» — импульс, к «Интеру» — вопросы
«Ювентус» благодаря этой победе выходит на четвертое место, обгоняя «Лацио». Для Мотты это важный момент: команда не только берет три очка в важнейшем матче, но и делает это на фоне плотного графика. Уже в среду «Юве» предстоит матч с ПСВ в Лиге чемпионов, где нужно удерживать 2:1.
А вот у «Интера» проблемы. Команда Индзаги проиграла уже третий матч в сезоне, причем второй подряд, когда могла выйти в лидеры. Нападение было острее, чем у «Юве», но реализация подвела. Теперь «нерадзурри» надо реабилитироваться в следующем туре, иначе «Наполи» может уйти в отрыв.