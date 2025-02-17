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    «Ювентус» оставил «Интер» без первого места. Консейсау блеснул в Дерби Италии

    Туринский клуб вырвал победу у «неррадзурри» в домашнем матче 25-го тура Серии А

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    «Ювентус» — «Интер»
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    «Ювентус» — «Интер»
    «Ювентус» сбросил «Интер» с первого места в таблице, одержав непростую победу в Дерби Италии. Единственный гол забил Франсишку Консейсау, замкнув передачу Рандаля Коло Муани на 74-й минуте.
    Футбол. Италия. Серия А
    Ювентус — Интер 1:0
    Гол: 1:0 Шику Консейсау (74') Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Федерико Гатти, Николо Савона (Андреа Камбьязо, 59'), Ренато Вейга, Теун Коопмейнерс, Хефрен Тюрам (Мануэль Локателли, 77'), Уэстон Маккенни, Тимоти Уэа, Шику Консейсау (Кенан Йылдыз, 81'), Николас Гонсалес, Рандаль Коло Муани Интер: Ян Зоммер, Федерико Димарко (Никола Залевский, 62'), Дензел Дюмфрис, Алессандро Бастони (Карлос Аугусто, 62'), Франческо Ачерби, Бенжамен Павар, Генрих Мхитарян (Пётр Зелиньски, 80'), Хакан Чалханоглу (Хоакин Корреа, 80'), Николо Барелла, Лаутаро Мартинес, Мехди Тареми (Марку Тюрам, 62') Предупреждения: Шику Консейсау (52'), Николо Барелла (90')

    Команда Тиаго Мотты сыграла компактно, надежно, а главное — эффективнее соперника, который растранжирил несколько отличных моментов.

    Для «Интера» этот результат — болезненный удар. Победа выводила команду Симоне Индзаги в единоличные лидеры Серии А, но теперь она остается на втором месте, уступая «Наполи» два очка.

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  • 15/02/2025

    • Интенсивный первый тайм: атаки, сейвы, каркас ворот

    Матч начался на высоких скоростях. Уже на 12-й минуте «Интер» был близок к голу: Мехди Тареми ударом через себя едва не сотворил шедевр, но Микеле Ди Грегорио вытащил мяч. Следом Дензел Дюмфрис оказался в убойной позиции после подачи Лаутаро Мартинеса, но пробил выше.

    «Ювентус» тут же ответил: Николас Гонсалес нанес опасный удар с угла штрафной — Ян Зоммер с трудом справился. Мяч остался в игре, Франсишку Консейсау пробил с добивания, но голкипер «Интера» успел вытащить и этот мяч.

    «Ювентус» — «Интер»
    globallookpress.com

    Под занавес тайма Дюмфрис получил пространство на фланге, ворвался в штрафную и пробил в ближний угол, но попал в штангу. Гол назревал, но команды ушли на перерыв при 0:0.

    Перелом после часа игры: Мотта попадает в точку с заменами

    Второй тайм начался с опасного выпада «Интера»: Дюмфрис снова пробил в каркас ворот, но момент был отменен из-за фола Маркуса Тюрама в начале атаки.

    «Ювентус» — «Интер»
    globallookpress.com

    Постепенно «Ювентус» перехватил инициативу. Тиаго Мотта вовремя освежил игру: вышедший с замены Андреа Камбьязо добавил движения на фланге, а Кефрен Тюрам начал чаще выигрывать борьбу в центре.

    Гол, который решил всё

    Ключевой момент случился на 74-й минуте. Коло Муани получил мяч на линии штрафной, эффектно развернулся и попытался прострелить. Передачу заблокировали, но срикошетивший мяч лег прямо под удар Консейсау, и португалец четко отправил его в дальний угол. Удар с 12 метров прошел между ног Бенжамена Павара и стал неберущимся для Зоммера — 1:0!

    «Ювентус» — «Интер»
    globallookpress.com

    Буквально через пару минут «Юве» был в шаге от второго гола. Тён Копмейнерс пробил с линии штрафной, мяч уже летел в угол, но Дюмфрис успел выбить его с ленточки.

    «Интер» пошел вперед, но не смог пробить оборону соперника. Маркус Тюрам дважды бил головой — неточно. Пётр Зелиньский пробивал низом, но удар заблокировали. А в добавленное время Зоммер спас после удара Коло Муани.

    Выводы: у «Юве» — импульс, к «Интеру» — вопросы

    «Ювентус» благодаря этой победе выходит на четвертое место, обгоняя «Лацио». Для Мотты это важный момент: команда не только берет три очка в важнейшем матче, но и делает это на фоне плотного графика. Уже в среду «Юве» предстоит матч с ПСВ в Лиге чемпионов, где нужно удерживать 2:1.

    «Ювентус» — «Интер»
    globallookpress.com

    А вот у «Интера» проблемы. Команда Индзаги проиграла уже третий матч в сезоне, причем второй подряд, когда могла выйти в лидеры. Нападение было острее, чем у «Юве», но реализация подвела. Теперь «нерадзурри» надо реабилитироваться в следующем туре, иначе «Наполи» может уйти в отрыв.

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