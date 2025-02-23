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    Анчелотти сравнил Модрича с Мальдини

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением об игре полузащитника команды Луки Модрича.

    Лука Модрич — полузащитник «Реала»
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    Лука Модрич — полузащитник «Реала»

    «У меня есть ещё один игрок, который выиграл Лигу чемпионов в 40 лет, это был Мальдини.

    Их можно сравнить по тому, что должно быть у футболиста. Конечно, есть и генетический компонент, но самое главное — это преданность делу. Это единственный способ дойти до 40, как это делает Лука», — цитирует Анчелотти Marca.

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    • В нынешнем сезоне Модрич провел за «Реал» 24 матча в рамках Примеры, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи. Действующий контракт полузащитника с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

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