Перед поединком у хозяев все плохо. Они идут на длительной безвыигрышной серии и при этом проиграли 3 матча подряд. «Барселона» же чувствует себя хорошо, выиграв 4 раза подряд. Однако даже ничья может лишить команду Флика лидерства в таблице.
Напомним, что «Барса» проиграла в первом круге 1:2, что также должно еще сильнее стимулировать «блауграна» на победу в предстоящем матче.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.
- Букмекеры ожидаемо высоко оценивают шансы «Барселоны» на победу: 11.5 и 1.24 соответственно, с коэффициентом 7.10 можно поставить на ничью.
- По прогнозу ИИ «Барселона» должна победить со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Лас-Пальмас» — «Барселона» смотрите на LiveCup.Run.
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