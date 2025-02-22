22 февраля в матче 25-го тура испанской Примеры лидер турнирасыграет в гостях у. Игра начнется в 23:00 по мск.

Перед поединком у хозяев все плохо. Они идут на длительной безвыигрышной серии и при этом проиграли 3 матча подряд. «Барселона» же чувствует себя хорошо, выиграв 4 раза подряд. Однако даже ничья может лишить команду Флика лидерства в таблице.

Напомним, что «Барса» проиграла в первом круге 1:2, что также должно еще сильнее стимулировать «блауграна» на победу в предстоящем матче.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.05. Букмекеры ожидаемо высоко оценивают шансы «Барселоны» на победу: 11.5 и 1.24 соответственно, с коэффициентом 7.10 можно поставить на ничью.

По прогнозу ИИ «Барселона» должна победить со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Лас-Пальмас» — «Барселона» смотрите на LiveCup.Run.

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