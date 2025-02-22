приметв матче 26-го тура итальянской Серии А. Встреча команд состоится 22 февраля на стадионе «Джузеппе Меацца» в 22:45 по мск.

«Интер» сыграет после выездного поражения в Турине от «Ювентуса» (0:1). Это было их второе поражение в пяти последних матчах турнира. Так что миланцы явно настроены на улучшение статистики. Тем более что «Наполи» тоже буксует и у «нерадзурри» есть шанс стать лидером чемпионата.

«Дженоа» в прошлом туре выиграла у «Венеции» 2:0, что позволило ей отдалиться от зоны вылета на 10 пунктов. Однако в Милане команде традиционно не везет. Она регулярно проигрывает с 2012 года.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.15.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.15. Букмекеры оценивают вероятность победы «Интера» коэффициентом 1.36, тогда как на победу «Дженоа» они дают 9.75.

Искусственный интеллект поставил на крупную победу «Интера» со счетом 6:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Интер» — «Дженоа» смотрите на LiveCup.Run.

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