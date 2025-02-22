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    «Интер» и «Дженоа» забьют друг другу

    «Интер» — «Дженоа»: Ставка (к. 2.15) и прогноз на Серию А 22 февраля 2025 года

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    Лаутаро Мартинес («Интер»)
    22 февраля в 26-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Интер» и «Дженоа». Начало встречи — 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер» — «Дженоа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 22 Февраля 2025 года

    Интер

  • Милан
    •  Интер 22:45 Дженоа

    Дженоа

  • Генуя
    •

    «Интер»

    Турнирное положение: миланский коллектив является одним из главных претендентов на чемпионский титул.

    Сейчас в активе «змей» 54 очка и вторая строчка в турнирной таблице Серии А. Команда из Милана смогли забить 58 мячей, а пропустила всего 24.

    Интер — Дженоа: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в прошлом туре «нерадзурри» уступили «Ювентусу» (0:1).

    До этого миланцы переиграли «Фиорентину» (2:1) и проиграли ей же (0:3).

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Перед этим «черно-синие» также сыграли вничью в дерби с «Миланом» (1:1).

    Не сыграют: травмированы у «желанной» Валентин Карбони и Раффаэле Ди Дженнаро.

    Состояние команды: подопечные Симоне Индзаги продолжают бороться за все три трофея — чемпионат и Кубок Италии, а также Лигу чемпионов. «Интер» вполне может рассчитывать на успех в национальных турнирах.

    Зимой «Интер» подписал Николу Залевского, а продал Тайона Бьюкенена. В целом же, состав у команды остался прежним.

    «Дженоа»

    Турнирное положение: команда из Генуи является середняком текущего сезона итальянского чемпионата. Сейчас у «Грифонов» 30 очков и 11-я строчка в турнирной таблице.

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    • Генуэзцы смогли 24 раза поразить ворота соперника и 33 раза пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре «красно-синие» победили «Венецию» (2:0), а до этого сыграли вничью с «Торино» (1:1).

    Перед этим же генуэзский коллектив проиграл «Фиорентине» (1:2), но выиграл у «Монцы» (2:0).

    Не сыграют: в лазарете находятся Хонест Аханор и Милан Бадель.

    Состояние команды: в этом сезоне «Дженоа» уже может спокойно доигрывать, поскольку уже не будет бороться ни за еврокубки, ни за выживание.

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    Зимой команда Патрика Виейра приобрела Жана Онану, Эгиля Эллертссона, Себастьяна Отоа, Максвелла Корне, Уго Куенку и Марио Балотелли. При этом, основные футболисты не покинули «Дженоа».

    Статистика для ставок

    • «Дженоа» проиграл только 2 из последних 8 матчей

    • «Интер» выиграл только 1 из последних 8 матчей

    • В прошлом очном матче «Дженоа» и «Интер» сыграли вничью со счетом 2:2

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Интер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.70, а победа «Дженоа» — в 11.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.65 и 2.20.

    Прогноз: обе команды в последнее время всегда забивают, поэтому поставим на то, что обе забьют.

    Ставка: обе забьют за 2.15.

    Прогноз: «Интер» сильнее своего соперника и должен уверенно побеждать.

    Ставка: победа «Интера» с форой-2 за 2.45.

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