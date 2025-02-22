22 февраля в 26-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Интер» и «Дженоа». Начало встречи — 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер» — «Дженоа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Интер»

Турнирное положение: миланский коллектив является одним из главных претендентов на чемпионский титул.

Сейчас в активе «змей» 54 очка и вторая строчка в турнирной таблице Серии А. Команда из Милана смогли забить 58 мячей, а пропустила всего 24.

Последние матчи: в прошлом туре «нерадзурри» уступили «Ювентусу» (0:1).

До этого миланцы переиграли «Фиорентину» (2:1) и проиграли ей же (0:3).

Прогнозы и ставки на Серию А

Перед этим «черно-синие» также сыграли вничью в дерби с «Миланом» (1:1).

Не сыграют: травмированы у «желанной» Валентин Карбони и Раффаэле Ди Дженнаро.

Состояние команды: подопечные Симоне Индзаги продолжают бороться за все три трофея — чемпионат и Кубок Италии, а также Лигу чемпионов. «Интер» вполне может рассчитывать на успех в национальных турнирах.

Зимой «Интер» подписал Николу Залевского, а продал Тайона Бьюкенена. В целом же, состав у команды остался прежним.

«Дженоа»

Турнирное положение: команда из Генуи является середняком текущего сезона итальянского чемпионата. Сейчас у «Грифонов» 30 очков и 11-я строчка в турнирной таблице.

Генуэзцы смогли 24 раза поразить ворота соперника и 33 раза пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлом туре «красно-синие» победили «Венецию» (2:0), а до этого сыграли вничью с «Торино» (1:1).

Перед этим же генуэзский коллектив проиграл «Фиорентине» (1:2), но выиграл у «Монцы» (2:0).

Не сыграют: в лазарете находятся Хонест Аханор и Милан Бадель.

Состояние команды: в этом сезоне «Дженоа» уже может спокойно доигрывать, поскольку уже не будет бороться ни за еврокубки, ни за выживание.

Зимой команда Патрика Виейра приобрела Жана Онану, Эгиля Эллертссона, Себастьяна Отоа, Максвелла Корне, Уго Куенку и Марио Балотелли. При этом, основные футболисты не покинули «Дженоа».

Статистика для ставок

«Дженоа» проиграл только 2 из последних 8 матчей

«Интер» выиграл только 1 из последних 8 матчей

В прошлом очном матче «Дженоа» и «Интер» сыграли вничью со счетом 2:2

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.70, а победа «Дженоа» — в 11.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.65 и 2.20.

Прогноз: обе команды в последнее время всегда забивают, поэтому поставим на то, что обе забьют.

Ставка: обе забьют за 2.15.

Прогноз: «Интер» сильнее своего соперника и должен уверенно побеждать.

Ставка: победа «Интера» с форой-2 за 2.45.