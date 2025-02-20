«Спартак» — «Торпедо»: счет матча 2:1, обзор голов

В турецком Белеке завершилась товарищеская встреча между московскими— 2:1.

Счет на 16-й минуте открыл форвард красно-белых Манфред Угальде.

«Торпедо» смогло отыграться на 86-й минуте после удара защитника Александра Иванькова.

Но концовка осталась за «Спартаком». Уже через минуту победу ему принес аргентинский новичок Пабло Солари.

Календарь и таблица РПЛ

После первой части сезона «Спартак» идет третьим в таблице РПЛ с 37 очками, всего на два балла отставая от лидеров «Краснодара» и «Зенита».

Календарь и таблица ФНЛ

«Торпедо» занимает вторую строчку в таблице Первой лиги с 43 очками. Лидером является «Балтика» (45).