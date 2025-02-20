Стали известны участники 1/8 финала Лиги чемпионов

Завершились все все стыковые матчи за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

К восьми сильнейшим командам по итогам общего этапа турнира присоединились восемь победителей противостояний 1/16 финала.

Путёвку в 1/8 финала главного клубного турнира Европы в предварительном раунде плей-офф получили «Фейеноорд», «Брюгге», «Бавария», «Бенфика», «Боруссия» Дортмунд, «Пари Сен-Жермен», мадридский «Реал» и ПСВ.

По итогам впервые проведенного общего этапа обновленного турнира в 1/8 турнира вышли «Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», «Атлетико» Мадрид, «Байер», «Лилль» и «Астон Вилла».

Сетка плей-офф ЛЧ uefa.com

Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов состоится в пятницу, 21 февраля. LiveSport.Ru проведет ее онлайн-трансляцию.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Первые матчи запланированы на вторник, 4 марта, ответные — 11 марта.