Стали известны участники 1/8 финала Лиги чемпионов

Трофей Лиги чемпионов Фото: globallookpress.com
К восьми сильнейшим командам по итогам общего этапа турнира присоединились восемь победителей противостояний 1/16 финала.
Путёвку в 1/8 финала главного клубного турнира Европы в предварительном раунде плей-офф получили «Фейеноорд», «Брюгге», «Бавария», «Бенфика», «Боруссия» Дортмунд, «Пари Сен-Жермен», мадридский «Реал» и ПСВ.
По итогам впервые проведенного общего этапа обновленного турнира в 1/8 турнира вышли «Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», «Атлетико» Мадрид, «Байер», «Лилль» и «Астон Вилла».
Сетка плей-офф ЛЧ
uefa.com
Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов состоится в пятницу, 21 февраля. LiveSport.Ru проведет ее онлайн-трансляцию.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Первые матчи запланированы на вторник, 4 марта, ответные — 11 марта.