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    Капелло прокомментировал вылет итальянских клубов из ЛЧ

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    Знаменитый итальянский тренер Фабио Капелло подробно объяснил, в чем сегодня слабее клубы Серии А других европейских команд.

    Фабио Капелло
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    Фабио Капелло

    По итогам стыковых матчей 1/16 финала Лиги чемпионов сразу итальянские команды («Милан», «Ювентус» и «Аталанта») завершили выступление в турнире.

    «В матче "ПСВ" — "Ювентус" было заметно, что итальянским командам сложно выдерживать высокий темп соперников. "ПСВ" практически не играл через вратаря, не отходил назад, а постоянно двигался вперед, даже когда вел в счете. Наши команды не привыкли к такому уровню давления.

    "Бьянконери" мне понравились в первые 45 минут, они высоко прессинговали, не позволяя "ПСВ" приближаться к воротам Ди Грегорио. Однако усталость начала сказываться уже в начале второго тайма. "Юве потратил много сил, и уже через десять минут после перерыва команда выглядела уставшей. Возможно, Тиаго Мотта должен был раньше сделать замены. Он почти десять минут обсуждал их со своим ассистентом, прежде чем решиться.

    Когда команда потеряла возможность прессинговать, она начала оставлять слишком много свободных зон, что позволило голландцам перехватить инициативу. Возможно, Мотта должен был раньше выпустить Тюрама, чтобы освежить центр.

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    • 'Милан сам себя уничтожил той безумной выходкой Тео Эрнандеса, но даже в меньшинстве тренер (Сержиу Консейсау) мог бы лучше перестроить игру. Например, я бы ни за что не убирал Хименеса.

    Аталанте в первом матче просто не везло, особенно с тем пенальти, который до сих пор вызывает возмущение. Но в ответной встрече Брюгге доказал, что это настоящая команда. Они приняли вызов Аталанты в ее фирменном стиле игры персонально один в один, продемонстрировали скорость и технику, что постоянно создавало проблемы обороне бергамасков.

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    Мы получили очередное доказательство того, что наша Серия A не справляется с высокими темпами европейского футбола. В этом плане чемпионат Италии сделал шаг назад после роста в сезоне-2023/24', — сказал бывший главный тренер 'Милана' в интервью La Gazzetta dello Sport.

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