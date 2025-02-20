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    «АЗ Алкмар» сыграл вничью с «Галатасараем» и прошел в 1/8 финала ЛЕ

    «Галатасарай» — «АЗ Алкмар»: счет матча 2:2, обзор голов

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    «АЗ Алкмар» и «Галатасарай» не смогли определить победителя (2:2) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

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    В составе голландской команды отличились Сеия Маикума на 42-й минуте и Денсо Касиус на 55-й минуте.

    У «Галатасарая» голы записали на свой счет Виктор Осимхен на 56-й минуте и Роланд Шаллаи на 70-й минуте.

    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала
    Галатасарай — АЗ Алкмар 2:2
    Голы: 0:1 Сеия Маикума (42'), 0:2 Денсо Касиус (55'), 1:2 Виктор Осимхен (56'), 2:2 Роланд Шаллаи (70') Галатасарай: Гюнай Гювендж, Давинсон Санчес (Metehan Baltaci, 46'), Карлос Куэста, Абдюлькерим Бардакджи, Элиас Йелерт, Лукас Торрейра (Беркан Кутлу, 61'), Габриэл Сара (Юсуф Демир, 73'), Роланд Шаллаи, Дрис Мертенс (Керем Демирбай, 46'), Виктор Осимхен (Берат Лус, 80'), Baris Alper Yilmaz АЗ Алкмар: Ром-Джейден Овусу-Одуро, Давид Мёллер Вольфе (Мес де Вит, 88'), Алешандре Пенетра, Ваутер Гус, Сеия Маикума, Пер Копмейнерс, Свен Мейнанс (Зико Бюрместер, 12'), Кристиян Белич (Kees Smit, 61'), Майкель Лахдо (Денсо Касиус, 46'), Трой Пэрротт (Ибрахим Садик, 87'), Эрнест Поку Предупреждение: Элиас Йелерт (65')

    По итогам противостояния «АЗ Алкмар» (2:2 и 4:1) пробился в 1/8 финала Лиги Европы. «Галатасарай» завершил свое выступление на турнире.

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