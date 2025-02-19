Ямаль: «Барселоне», «Реалу» и «Атлетико» не стоит жаловаться на судейство

Форвард «Барселоны»отреагировал на недавние скандалы вокруг судейства чемпионата Испании по футболу.

Ранее СМИ сообщали, что «Реал» рассматривает возможность покинуть Ла Лигу и начать выступать в другом европейском чемпионате. Таким образом, клуб хочет выразить протест «предвзятым судейским решениям».

«Работа судей очень сложна. Если ты принял решение в спорной ситуации в пользу одной команды, то недовольна другая. Если обе команды довольны, будет жаловаться третья, которая не играла в этом матче. Всегда кто‑то будет жаловаться. Судьи стараются изо всех сил. Я не думаю, что таким командам, как "Барселона", "Реал" и "Атлетико", стоит жаловаться на судейство», — цитирует Ямаля Mundo Deportivo.

Календарь и таблица испанской Примеры

После 24 туров Примеры «Барселона» идет первой, «Реал» находится на второй позиции. Обе команды набрали 51 очко.