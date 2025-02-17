«Ренн» — «Лилль»: счет матча 0:2, обзор голов

на чужом поле обыграл(2:0) в матче 22-го тура французской Лиги 1.

Гости смогли открыть счет только на 80-й минуте благодаря точному удару Набиля Бенталеба.

Спустя 6 минут игрок «Лилля» Чуба Акпом удвоил преимущество своей команды.

Футбол. Франция. Лига 1 Ренн — Лилль 0:2 Голы: 0:1 Набиль Бенталеб (80'), 0:2 Чуба Акпом (86') Ренн: Брис Самба, Жереми Жаке (Секо Фофана, 58'), Кристофер Ву, Лилиан Брассье, Лоранс Ассиньон, Адриен Трюффер, Джауи Сиссе (Казим Олаигбе, 80'), Людовик Блас, Муса Аль-Тамари (Киого Фурухаси, 73'), Арно Калимуэндо (Ханс Хатебур, 79'), Исмаэль Коне (Науиру Ахамада, 73') Лилль: Люка Шевалье, Митчел Баккер, Алешандро Рибейро, Бафоде Диаките, Тома Мёнье, Хакон-Арнар Харальдссон (Осам Сахрауи, 68'), Айюб Буадди (Андре Гомеш, 89'), Бенжамен Андре, Чуба Акпом (Юнес Лачааб, 89'), Ngal'ayel Mukau (Набиль Бенталеб, 76'), Исмаили (Габриэль Гудмундссон, 76') Предупреждения: Исмаили (37'), Кристофер Ву (42'), Джауи Сиссе (60') Удаление: Кристофер Ву (74')

После этого матча «Лилль» занимает 5-е место в таблице Лиги 1 с 38-ю очками в активе. «Ренн» — на 13-й строчке (23).