Лига 1. «Монако» одержал самую крупную победу в туре

Лидеры французской Лиги 1 одержали победы в рамках минувшего игрового дня. «Монако» и «Марсель» буквально разгромили своих оппонентов. Самую скромной виктории добился действующий чемпион и лидер французского первенства ПСЖ.

Изменения в турнирной таблице

Всего два изменения коснулись турнирной таблицы по итогам матчей 22 тура. «Страсбург» поднялся на 7 место, опередив в чемпионате «Ланс» (8 место) и «Брест» (9 место).

Календарь и таблица Лиги 1

Улучшил положение «Анже», который взобрался на две ступеньки и теперь занимает 11 строчку в чемпионате Франции. Вниз скатились «Осер» (12 место) и «Ренн» (13 место).

Минимальная победа лидера и крупные виктории оппонентов

Лидер чемпионата Франции ПСЖ сыграл скромно в 22 туре, обыграв с минимальным счётом «Тулузу» (1:0). Единственный гол на 52-й минуте забил Фабиан Руис. Таким образом «Пари Сен-Жермен»набрал 56 очков и продолжает возглавлять Лигу 1.

ПСЖ globallookpress.com

На втором месте идёт «Марсель», у которого на 10 пунктов меньше, чем у парижан. «Олимпийцы» на Велодроме разгромили «Сэнт-Этьен», отгрузив сопернику 5 мячей (5:1). В составе «провансальцев» по голу забили Мейсон Гринвуд, Микаэль Мурильо и Адриен Рабьо, на счету Амина Гуири — дубль.

По 40 очков набрали «Ницца» и «Монако», которые расположились на 3 и 4 местах соответственно. «Орлята» на выезде переиграли «Гавр» (3:1), а «Монако» с крупным счётом обыграл «Нант» (7:1).

В топе

На пятом месте чемпионата Франции идёт «Лилль», у которого в активе 38 очков. «Доги» добились успеха в матче против «Ренна» (2:0).

Строчкой ниже расположился «Лион», который одержал крупную победу в матче против «Монпелье» (4:1). В итоге «олимпийца» набрали 36 баллов.

Тур № 23

Матчи 23 тура чемпионата Франции пройдут с 21 по 23 февраля.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Действующий чемпион ПСЖ сыграет свой поединок на выезде против «Лиона» 23 февраля.

«Марсель», занимающий вторую строчку в чемпионате в гостях сыграет против «Осера», игра состоится 22 февраля.