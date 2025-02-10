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    Лига 1. Фавориты одержали победы в туре

    Итоги 21-го тура чемпионата Франции по футболу

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    ПСЖ — «Монако»
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    ПСЖ — «Монако»
    10 очков разделяют ПСЖ и «Марсель», данный тандем добился успеха в минувшем туре. «Ницца» ворвалась в топ-3, а «Монако» потерял одну позицию, в топ-6 вернулся «Лион».

    Изменения в турнирной таблице

    «Ницца» улучшила положение в турнирной таблице Лиги 1, поднявшись с 5 на 3 место. По одной строчке потеряли «Монако» и «Лилль», которые сейчас занимают 4 и 5 места соответственно. Местами поменялись «Лион» (6 строчка) и «Ланс» (7 строчка).

    Календарь и таблица Лиги 1

    На три ступеньки вверх взлетел «Ренн», «красно-чёрные» сейчас занимают 12 позицию во французском первенстве. Вниз по турнирной таблице опустились «Анже» (13 место), «Реймс» (14 место) и «Нант» (15 место).

    Стабильность фаворитов

    Лидеры французской Лиги 1 продолжают побеждать в первенстве. ПСЖ с 53 очками возглавляет чемпионскую гонку, в 21 туре парижане нанесли крупное поражение «Монако» (4:1).

    В составе «Пари Сен-Жермен» голами отметились Витинья, Хвича Кварацхелия, дубль оформил Усман Дембеле.

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    • На втором месте чемпионата Франции с 43 баллами расположился «Марсель». «Олимпийцы» также добились победы в отчётном туре, переиграв «Анже» (2:0). По мячу в сетку ворот соперника забили Адриен Рабью и Нил Мопе.

    В топе

    По итогам матче 21 тура в тройку лидеров ворвалась «Ницца», которая набрала 37 пунктов. «Орлята» на своём поле оказались сильнее «Ланса» (2:0).

    На четвертом месте расположился «Монако», у которого также набрано 37 пунктов.
    Пятую строчку в чемпионате Франции занимает «Лилль», «доги» потерпели фиаско в матче с аутсайдером Лиги 1 — командой «Гавр» (1:2).

    «Фенербахче» — «Лион»
    globallookpress.com

    Замыкает топ-6 команд внутреннего первенства «Лион», у которого 33 очка. В минувшем туре коллектив добился крупной победы над «Реймсом» (4:0).

    Зона вылета

    На данный момент 16 место в Лиге 1 занимает «Сент-Этьен», у которого набрано 18 очков.
    На 17 строчке Лиги 1 расположился «Гавр» с 17 пунктами, а замыкает турнирную таблицу «Монпелье» с 15 баллами.

    Тур № 20

    Матчи 22 тура чемпионата Франции пройдут с 14 по 16 февраля.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Действующий чемпион ПСЖ сыграет свой поединок на выезде против «Тулузы» 15 февраля.

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    «Марсель», занимающий вторую строчку в чемпионате дома сыграет против «Сент-Этьена», игра состоится 15 февраля.

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