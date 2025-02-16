«Ювентус» — «Интер»: счет матча 1:0, обзор гола

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Единственный гол в этом матче забил нападающий «старой синьоры» Шику Консейсау на 74-й минуте.
Футбол. Италия. Серия А
Ювентус — Интер 1:0
Гол: 1:0 Шику Консейсау (74') Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Федерико Гатти, Николо Савона (Андреа Камбьязо, 59'), Ренато Вейга, Теун Коопмейнерс, Хефрен Тюрам (Мануэль Локателли, 77'), Уэстон Маккенни, Тимоти Уэа, Шику Консейсау (Кенан Йылдыз, 81'), Николас Гонсалес, Рандаль Коло Муани Интер: Ян Зоммер, Федерико Димарко (Никола Залевский, 62'), Дензел Дюмфрис, Алессандро Бастони (Карлос Аугусто, 62'), Франческо Ачерби, Бенжамен Павар, Генрих Мхитарян (Пётр Зелиньски, 80'), Хакан Чалханоглу (Хоакин Корреа, 80'), Николо Барелла, Лаутаро Мартинес, Мехди Тареми (Марку Тюрам, 62') Предупреждения: Шику Консейсау (52'), Николо Барелла (90')
После этого матча «Ювентус» занимает 4-е место в таблице Серии А с 46-ю очками в активе. «Интер» располагается на 2-й строчке с 54 баллами.