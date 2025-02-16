16 февраля в Турине состоится дерби Италии, в которомпомеряются силами в рамках 25-го тура Серии А.

«Ювентус» перед этим матчем выиграл 2 раза подряд, одолев «Комо» и «Эмполи». Набрав 43 очка, туринцы замыкают первую пятерку. Отставание от «Интера», который идет на втором месте, составляет 11 пунктов. Миланцы в прошлом туре выиграли у «Фиорентины» 2:1, тем самым прервав серию из двух туров без побед.

«Юве» среди недели играл в Лиге чемпионов, где победил ПСВ 2:1. «Интер» тем временем отдыхал и готовился к этому дерби. Так что в плане кондиций у гостей есть преимущество.

Прошлая встреча команд принесла 8 голов. На «Джузеппе Меацца» была зафиксирована ничья 4:4. До этого «Интер» выиграл 1:0, а беспроигрышная серия «неразурри» в очной серии составляет 5 матчей.

Прогнозы и ставки

Информация о ставках на игру:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.25.

подготовили прогноз с коэффициентом 3.25. Букмекеры дают на матч такие коэффициенты: 3.95 на победу «Ювентуса», 2.10 на победу «Интера», 3.30 на ничью.

Искусственный интеллект полагает, что матч закончится победой «Интера» 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ювентус» — «Интер» смотрите на LiveCup.Run. Там же доступны статистика и стартовые составы команд.

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