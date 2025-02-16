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    Сон Хын Мин«Астон Вилла» — «Тоттенхэм». Онлайн, прямая трансляция
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    «Ювентус» — «Интер»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    16 февраля в Турине состоится дерби Италии, в котором «Ювентус» и «Интер» померяются силами в рамках 25-го тура Серии А.

    «Интер» — «Ювентус» (первый круг сезона)
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    «Интер» — «Ювентус» (первый круг сезона)

    «Ювентус» перед этим матчем выиграл 2 раза подряд, одолев «Комо» и «Эмполи». Набрав 43 очка, туринцы замыкают первую пятерку. Отставание от «Интера», который идет на втором месте, составляет 11 пунктов. Миланцы в прошлом туре выиграли у «Фиорентины» 2:1, тем самым прервав серию из двух туров без побед.

    «Юве» среди недели играл в Лиге чемпионов, где победил ПСВ 2:1. «Интер» тем временем отдыхал и готовился к этому дерби. Так что в плане кондиций у гостей есть преимущество.

    Прошлая встреча команд принесла 8 голов. На «Джузеппе Меацца» была зафиксирована ничья 4:4. До этого «Интер» выиграл 1:0, а беспроигрышная серия «неразурри» в очной серии составляет 5 матчей.

    Прогнозы и ставки

    Информация о ставках на игру:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.25.

    • Букмекеры дают на матч такие коэффициенты: 3.95 на победу «Ювентуса», 2.10 на победу «Интера», 3.30 на ничью.

    • Искусственный интеллект полагает, что матч закончится победой «Интера» 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Ювентус» — «Интер» смотрите на LiveCup.Run. Там же доступны статистика и стартовые составы команд.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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