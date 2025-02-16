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    Смогут ли «Ювентус» и «Интер» определить сильнейшего?

    «Ювентус» — «Интер». Ставка (к. 3.25) и прогноз на чемпионат Италии, 16 февраля 2025 года

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    Рандаль Коло-Муани («Ювентус»)
    16 февраля в 25-м туре итальянской Серии А сыграют «Ювентус» и «Интер». Начало встречи — 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Ювентус» — «Интер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 16 Февраля 2025 года

    Ювентус

  • Турин
    •  Ювентус 22:45 Интер

    Интер

  • Милан
    •

    «Ювентус»

    Турнирное положение: туринский коллектив борется в этом сезоне за место в зоне Лиги чемпионов.

    Сейчас у «черно-белых» 43 зачетных балла и пятое место в турнирной таблице Серии А. Команда из Турина смогла забить 41 мяч, а в свои ворота пропустила 21.

    Ювентус — Интер: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: среди недели «зебры» выиграли у ПСВ (2:1) в Лиге чемпионов.

    До этого туринцы смогли победить «Комо» (2:1) и «Эмполи» (4:1) в чемпионате страны.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Перед этим же «старая синьора» проиграла «Наполи» (1:2).

    Не сыграют: в лазарете команды находятся Бремер, Хуан Кабаль, Аркадиуш Милик и Пьер Калулу.

    Состояние команды: подопечные Тиагу Мотты продолжают борьбу за все из возможных трофеев. Если в чемпионате у «Ювентуса» практически нет шансов на чемпионство, то вот за Кубок и Лигу чемпионов можно побороться.

    Зимой в «Ювентус» пришли Ллойд Келли, Ренато Вейга, Альберто Коста и Рандаль Коло-Муани, а вот ушли из команды Данило, Артур Мело и Николо Фаджоли.

    «Интер»

    Турнирное положение: действующий чемпион Италии борется за то, что защитить титул.

    В настоящий момент у миланцев 54 очка и вторая строчка в турнирной таблице.

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    • «Черно-синие» 58 раз поразили ворота соперников и 23 раза пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах миланский коллектив переиграл «Фиорентину» (2:1) и уступил ей же (0:3).

    До этого «желанная» сыграла вничью с «Миланом» (1:1) и разгромила «Лечче» (4:0).

    В Лиге чемпионов же команда из Милана разбила «Монако» (3:0) и победила «Спарту» (1:0).

    Не сыграют: травмированы у «змей» Валентин Карбони и Раффаэле Ди Дженнаро.

    Состояние команды: сейчас «Интер» только на одно очко отстает от лидирующего «Наполи», поэтому вся борьба за Скудетто еще впереди. Также подопечные Симоне Индзаги борются как за Кубок страны, так и за Лигу чемпионов. У команды отличные шансы на титулы.

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    Во время зимнего трансферного окна только Никола Залевский пополнил ряды команды, а вот ушли Тайон Бьюкенен, Томас Паласиос и Энох Овусу.

    Статистика для ставок

    • «Ювентус» выиграл 3 последних матча

    • «Интер» проиграл только 1 из последних 9 матчей

    • В прошлом очном матче «Ювентус» и «Интер» сыграли вничью со счетом 4:4

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Интер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.25, а победа «Ювентуса» — в 3.45.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.10 и 1.75.

    Прогноз: сейчас обе команды выступают достаточно удачно, поэтому логично предположить, что все может завершится вничью.

    Ставка: ничья за 3.25.

    Прогноз: ожидаем, что обе команды смогут забить в этой игре.

    Ставка: обе забьют за 1.95.

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    «Ювентус» — «Интер»: прогноз, ставка (3.25), статистика, коэффициенты матча 16.02.2025. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Ювентус» и «Интер» определить сильнейшего?
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