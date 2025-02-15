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    «Байер» и «Бавария» поделили очки в матче Бундеслиги

    «Байер» — «Бавария»: счет матча 0:0, обзор

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    «Байер» на своем поле сыграл вничью с «Баварией» (0:0) в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    За весь матч хозяева дважды ударили в створ ворот и подали 5 угловых. «Бавария» ни разу не угрожала воротам соперника, совершив 18 штрафных.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Байер — Бавария 0:0
    Байер: Лукаш Градецки, Норди Мукиэле, Жонатан Та, Эдмон Тапсоба, Пьеро Инкапье, Жереми Фримпонг, Алехандро Гримальдо (Патрик Шик, 90'), Гранит Джака, Эксекиэль Паласиос, Нейтан Телла (Амин Адли, 85'), Флориан Вирц Бавария: Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Хироки Ито (Йосип Штанишич, 68'), Ким Мин Джэ, Деотшанкюль Юпамекано, Джамал Мусиала (Саша Боэ, 86'), Майкл Олисе (Серж Гнабри, 68'), Александар Павлович (Леон Горецка, 68'), Конрад Лаймер, Гарри Кейн, Кингсли Коман (Лерой Зане, 68') Предупреждения: Пьеро Инкапье (11'), Хироки Ито (39'), Александар Павлович (53'), Деотшанкюль Юпамекано (74'), Эдмон Тапсоба (90 + 4')

    После этого матча «Байер» занимает 2-е место в таблице Бундеслиги с 47-ю очками в активе. «Бавария» — на 1-й позиции (55).

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