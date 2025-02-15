«Байер» — «Бавария»: счет матча 0:0, обзор

на своем поле сыграл вничью с(0:0) в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги.

За весь матч хозяева дважды ударили в створ ворот и подали 5 угловых. «Бавария» ни разу не угрожала воротам соперника, совершив 18 штрафных.

Футбол. Германия. Бундеслига Байер — Бавария 0:0 Байер: Лукаш Градецки, Норди Мукиэле, Жонатан Та, Эдмон Тапсоба, Пьеро Инкапье, Жереми Фримпонг, Алехандро Гримальдо (Патрик Шик, 90'), Гранит Джака, Эксекиэль Паласиос, Нейтан Телла (Амин Адли, 85'), Флориан Вирц Бавария: Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Хироки Ито (Йосип Штанишич, 68'), Ким Мин Джэ, Деотшанкюль Юпамекано, Джамал Мусиала (Саша Боэ, 86'), Майкл Олисе (Серж Гнабри, 68'), Александар Павлович (Леон Горецка, 68'), Конрад Лаймер, Гарри Кейн, Кингсли Коман (Лерой Зане, 68') Предупреждения: Пьеро Инкапье (11'), Хироки Ито (39'), Александар Павлович (53'), Деотшанкюль Юпамекано (74'), Эдмон Тапсоба (90 + 4')

После этого матча «Байер» занимает 2-е место в таблице Бундеслиги с 47-ю очками в активе. «Бавария» — на 1-й позиции (55).