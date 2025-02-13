«Шемрок» обыграл «Мольде», а «Целе» сыграл вничью с АПОЭЛ в ЛК

«Шемрок Роверс» обыграл «Мольде» со счетом 1:0.
Единственный гол в этом матче гости забили на 57-й минуте, отличился Майкл Нунен.
Лига конференций. 1/16 финала. Первый матч
Мольде Норвегия — Шемрок Роверс Ирландия 0:1 (0:0, 0:1)
Гол: 57 Нунен«Мольде»: Карлстрем, Хеуген (Линнес, 72), Лунд, Амундсен, Стеневик, Брейвик, Дэли, Коса (Хестад, 46), Эйкрем (Энггор, 71), Эриксен, Гульбрандсен (Хеуган, 44)«Шемрок Роверс»: Макгинти, Грант, Хонохан, Грейс, Лопес, Клири, Макинефф, Хили (О`Нил, 88), Уоттс (Берк, 69), Мандрою, Нунан (Грин, 82)Предупреждения: Брейвик (35), Мандрою (37), Уоттс (45), Хеуган (48), Стеневик (79), Клири (81)
В параллельном матче «Целе» сыграл вничью с АПОЭЛ со счетом 2:2.
В составе хозяев дублем отметился Армандас Кучис, который забил свои голы на 2-й и 59-й минутах встречи.
У АПОЭЛ голами отличились Дэвид Абагна на 32-й минуте и Константинос Лайфис на 70-й минуте.
Лига конференций. 1/16 финала. Первый матч
Целе Словения — АПОЭЛ Кипр 2:2 (1:1, 1:1)
Голы: 1:0 — 2 Кучис, 1:1 — 33 Абанья, 2:1 — 59 Кучис, 2:2 — 70 Лайфис«Целе»: Рикарду Силва, Карничник, Неманич, Бейгер (Вуклишевич, 74), Ньето, Забуковник, Светлин, Квесич (Лерно, 74), Сешлар (Фильо, 86), Делорье-Шобе (Матко, 74), КучисАПОЭЛ: Белец, Кинтилья, Шебак, Лайфис, Двали, Сушич, Техера, Галанопулос, Абанья (Каттирцис, 83), Донис (Маркиньос, 26), Дражич (Эль-Араби, 61)Предупреждения: Шебак (12), Лайфис (42), Маркиньос (42), Забуковник (44), Двали (57), Хименес (86)
Ответные матч между этими командами в рамках 1/16 финала Лиги конференций состоятся 20-го февраля.