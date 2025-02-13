13 февраля в Дании состоится матч. Команды встретятся в рамках матча плей-офф Лиги Европы, который стартует в 20:45 по мск. Команды впервые встретятся на поле. Ранее они не играли вместе ни в официальных, ни в товарищеских матчах.

Хозяева закончили этап лиги серией без поражений, обыграв «Лудогорец» 2:0 и сыграв вничью с «Фенербахче» 2:2. Команда финишировала на 20-й позиции с 11 очками.

Гости в последнем туре обыграл ПАОК 2:0 и набрали 13 пунктов, который обеспечили им 13-е место в итоговой таблице.

Календарь и таблица Лиги Европы

Прогнозы и ставки

Прогнозы и коэффициенты на матч:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.05. Букмекеры дают 3.30 на победу «Мидтьюлланна» и 2.43 на победу «Реал Сосьедада». Ничья оценивается котировкой 3.15.

ИИ считает, что команды не забьют, матч завершится нулевой ничьей.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Мидтьюлланн» — «Реал Сосьедад» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 1500USD Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.