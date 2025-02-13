ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ювентус» — ПСВЛЧ. Яркий матч в Манчестере и великолепная форма Усмана Дембеле
    Все новости спорта

    «Мидтьюлланн» — «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига Европы Митьюлланд Футбол Испании Реал Сосьедад Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    13 февраля в Дании состоится матч «Мидтьюлланна» и «Реал Сосьедада». Команды встретятся в рамках матча плей-офф Лиги Европы, который стартует в 20:45 по мск. Команды впервые встретятся на поле. Ранее они не играли вместе ни в официальных, ни в товарищеских матчах.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Хозяева закончили этап лиги серией без поражений, обыграв «Лудогорец» 2:0 и сыграв вничью с «Фенербахче» 2:2. Команда финишировала на 20-й позиции с 11 очками.

    Гости в последнем туре обыграл ПАОК 2:0 и набрали 13 пунктов, который обеспечили им 13-е место в итоговой таблице.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Прогнозы и ставки

    Прогнозы и коэффициенты на матч:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.

    • Букмекеры дают 3.30 на победу «Мидтьюлланна» и 2.43 на победу «Реал Сосьедада». Ничья оценивается котировкой 3.15.

    • ИИ считает, что команды не забьют, матч завершится нулевой ничьей.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Мидтьюлланн» — «Реал Сосьедад» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 1500USDНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Первый матч получится закрытым? Рассказываем в прогнозе
  • «Порту» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Выявят ли «АЗ Алкмар» и «Галатасарай» сильнейшего в первой игре?
  • «АЗ Алкмар» — «Галатасарай». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
  • Баски не станут откладывать на потом
  • «Мидтьюланн» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры