Хозяева закончили этап лиги серией без поражений, обыграв «Лудогорец» 2:0 и сыграв вничью с «Фенербахче» 2:2. Команда финишировала на 20-й позиции с 11 очками.
Гости в последнем туре обыграл ПАОК 2:0 и набрали 13 пунктов, который обеспечили им 13-е место в итоговой таблице.
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Прогнозы и ставки
Прогнозы и коэффициенты на матч:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.
- Букмекеры дают 3.30 на победу «Мидтьюлланна» и 2.43 на победу «Реал Сосьедада». Ничья оценивается котировкой 3.15.
- ИИ считает, что команды не забьют, матч завершится нулевой ничьей.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Мидтьюлланн» — «Реал Сосьедад» смотрите на LiveCup.Run.
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