13 февраля в первом стыковом матче Лиги Европы по футболу сыграют «Мидтьюланн» и «Реал Сосьедад». Начало встречи — 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Мидтьюланн» — «Реал Сосьедад», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Мидтьюланн»

Турнирное положение: по итогам общего этапа Лиги Европы «Мидтьюланн» занял 20-е место с 11 очками.

Последние матчи: в 8-м туре турнира датский клуб не своем поле сыграл вничью против турецкого «Галатасарая» со счетом 2:2. «Мидтьюланн» первым открыл счет, но затем к 50-й минуте пропустил дважды.

Тем не менее, команде удалось уйти от поражения в самом конце встречи после точного удара Вальдемара Бискова. Первый мяч был на счету Усмана Диао.

Ранее в ЛЕ «Мидтьюланн» в гостях победил «Лудогорец» (2:0), а в товарищеской встрече — «Вейле» (2:1).

Не сыграют: травмирован — Олофссон (в).

Состояние команды: сейчас чемпионат Дании находится на паузе и возобновится только 16 февраля, поэтому «Мидтьюланну» приходится играть только товарищеские матчи и в Лиге Европы.

За время зимней паузы команду покинул ключевой полузащитник Эмилиано Мартинес, перебравшийся в бразильский «Палмейрас», а на его место был куплен Дани Силва из «Верона». Совсем не равнозначная замена. В остальном особых изменений не произошло.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: общий этап Лиги Европы «Реал Сосьедад» завершил на 13-м месте с 13 очками.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Последние матчи: в заключительном матче был уверенно обыгран на своем поле греческий «ПАОК» со счетом 2:0. Игра получилась примерно равной, но в завершающей стадии сказался класс команды Иманола Альгуасиля.

Дублем в этой встрече отметился исландский нападающий Оскарссон, забивший в каждом из таймов. Он начинает чувствовать себя все увереннее в стане басков.

В Примере была домашняя победа над «Эспаньолом» (2:1) и в Кубке Испании над «Осасуной» (2:0).

Не сыграют: травмированы — Одрисола (з), Траоре (з).

Состояние команды: после зимней паузы «Реал Сосьедад» выглядит гораздо увереннее, чем в конце 2024 года, когда провел серию неудачных матчей и потерял важные очки.

Состав команды близок к оптимальному, вернулся в строй даже Арсен Захарян, хотя вряд ли его сразу выпустят в столь важной встрече.

Статистика для ставок

Никогда ранее команды не играли между собой

В трех последних матчах ЛЕ «Мидтьюланн» имеет следующие показатели: +1=1-1 при разнице мячей 4-4

В пяти последних играх с учетом всех турнирах «Реал Сосьедад» одержал три победы и потерпел два поражения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Мидтьюланна» дают 3,90, а на «Реал Сосьедад». — 2,05, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,73, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,10.

Прогноз: сейчас датский клуб далек от оптимальных кондиций и только набирает форму через официальные игры, которых пока ему пока не хватает. Уход основного полузащитника Мартинеса уже сказывается на команде, ведь через него развивалось большинство атак «Мидтьюланна».

«Реал Сосьедад» сейчас в гораздо лучшей форме, там игроки более высокого класса и гораздо более опытные. В первом матче испанцы должны делать задел, чтобы спокойно чувствовать себя в Сан-Себастьяне.

Основная ставка: «Реал Сосьедад» выиграет за 2,05.

Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант.

Дополнительная ставка: «Реал Сосьедад» победит с форой — 1 за 2,90.