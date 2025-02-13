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    «Мидтьюланн» — «Реал Сосьедад». Ставка (к. 2.05) и прогноз на Лигу Европы 13 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Мидтьюланн» — «Реал Сосьедад»
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    Орри Оскарссон
    13 февраля в первом стыковом матче Лиги Европы по футболу сыграют «Мидтьюланн» и «Реал Сосьедад». Начало встречи — 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Мидтьюланн» — «Реал Сосьедад», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 13 Февраля 2025 года

    Мидтьюлланн

  • Хернинг
    •  Мидтьюлланн 20:45 Реал Сосьедад

    Реал Сосьедад

  • Сан-Себастьян
    •

    «Мидтьюланн»

    Турнирное положение: по итогам общего этапа Лиги Европы «Мидтьюланн» занял 20-е место с 11 очками.

    Последние матчи: в 8-м туре турнира датский клуб не своем поле сыграл вничью против турецкого «Галатасарая» со счетом 2:2. «Мидтьюланн» первым открыл счет, но затем к 50-й минуте пропустил дважды.

    Мидтьюлланн — Реал Сосьедад: коэффициенты букмекеров

    Тем не менее, команде удалось уйти от поражения в самом конце встречи после точного удара Вальдемара Бискова. Первый мяч был на счету Усмана Диао.

    Ранее в ЛЕ «Мидтьюланн» в гостях победил «Лудогорец» (2:0), а в товарищеской встрече — «Вейле» (2:1).

    Не сыграют: травмирован — Олофссон (в).

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  • Вчера

    • Состояние команды: сейчас чемпионат Дании находится на паузе и возобновится только 16 февраля, поэтому «Мидтьюланну» приходится играть только товарищеские матчи и в Лиге Европы.

    За время зимней паузы команду покинул ключевой полузащитник Эмилиано Мартинес, перебравшийся в бразильский «Палмейрас», а на его место был куплен Дани Силва из «Верона». Совсем не равнозначная замена. В остальном особых изменений не произошло.

    «Реал Сосьедад»

    Турнирное положение: общий этап Лиги Европы «Реал Сосьедад» завершил на 13-м месте с 13 очками.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Последние матчи: в заключительном матче был уверенно обыгран на своем поле греческий «ПАОК» со счетом 2:0. Игра получилась примерно равной, но в завершающей стадии сказался класс команды Иманола Альгуасиля.

    Дублем в этой встрече отметился исландский нападающий Оскарссон, забивший в каждом из таймов. Он начинает чувствовать себя все увереннее в стане басков.

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    В Примере была домашняя победа над «Эспаньолом» (2:1) и в Кубке Испании над «Осасуной» (2:0).

    Не сыграют: травмированы — Одрисола (з), Траоре (з).

    Состояние команды: после зимней паузы «Реал Сосьедад» выглядит гораздо увереннее, чем в конце 2024 года, когда провел серию неудачных матчей и потерял важные очки.

    Состав команды близок к оптимальному, вернулся в строй даже Арсен Захарян, хотя вряд ли его сразу выпустят в столь важной встрече.

    Статистика для ставок

    • Никогда ранее команды не играли между собой

    • В трех последних матчах ЛЕ «Мидтьюланн» имеет следующие показатели: +1=1-1 при разнице мячей 4-4

    • В пяти последних играх с учетом всех турнирах «Реал Сосьедад» одержал три победы и потерпел два поражения

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Мидтьюланна» дают 3,90, а на «Реал Сосьедад». — 2,05, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,73, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,10.

    Прогноз: сейчас датский клуб далек от оптимальных кондиций и только набирает форму через официальные игры, которых пока ему пока не хватает. Уход основного полузащитника Мартинеса уже сказывается на команде, ведь через него развивалось большинство атак «Мидтьюланна».

    «Реал Сосьедад» сейчас в гораздо лучшей форме, там игроки более высокого класса и гораздо более опытные. В первом матче испанцы должны делать задел, чтобы спокойно чувствовать себя в Сан-Себастьяне.

    Основная ставка: «Реал Сосьедад» выиграет за 2,05.

    Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант.

    Дополнительная ставка: «Реал Сосьедад» победит с форой — 1 за 2,90.

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    «Мидтьюланн» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 13.02.2025. Прогнозы на футбол. Баски не станут откладывать на потом
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