Чалов приступил к тренировкам в общей группе

Нападающий греческого ПАОКначал тренироваться без ограничений после перенесенной травмы.

«Со вчерашнего дня Федор приступил к тренировкам в общей группе. Думаю, что Чалов сможет помочь команде в воскресном матче чемпионата Греции против "Ламии". Или в ответном матче Лиги Европы против "Стауа" в Бухаресте на следующей неделе», — сказал «СЭ» греческий журналист Костас Петротос .

26-летний Чалов пропустил несколько матчей из-за травмы задней поверхности бедра. Всего нападающий сыграл в этом сезоне за ПАОК 30 матчей, забил 4 гола и сделал 5 ассистов.