ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — «Реал»«Реал» опять сделал это. «Сити» играл вспышками — и поплатился
    Все новости спорта

    Анчелотти: «Реалу» для ответного матча нужны Рюдигер и Алаба

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Футбол Испании Реал Мадрид Футбол Англии Манчестер Сити Лига чемпионов
    Наставник «Реала» Карло Анчелотти оценил игру обороны в матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/2025 с «Манчестер Сити». Мадридский клуб одолел соперника со счетом 3:2.   

    Карло Анчелотти
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карло Анчелотти

    «Мы хорошо защищались сегодня, и в те редкие моменты, когда теряли спокойствие и начинали высоко прессинговать, соперник создавал нам проблемы. Это важный урок для нас.

    Но я скажу так: сегодняшняя защитная линия никогда не играла вместе, я отмечу больше — они даже никогда не тренировались вместе, но сыграли блестяще… Но я полагаю, что нам нужны Рюдигер и Алаба для ответного матча. К этому времени они должны вернуться в строй», — приводит слова Анчелотти Marca.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Ответная игра с «Манчестер Сити» состоится в Мадриде 19 февраля.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Мерсисайдцы» не оставят шансов «ирискам»?
  • «Эвертон» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Металлург» Мг продолжит проигрывать?
  • «Трактор» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • Остановит ли «Брюгге» «Аталанту»?
  • «Брюгге» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.14
  • Экспресс дня 12 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Эвертон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Трактор — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Брюгге — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Селтик — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Монако — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Адмирал — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 12:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Фенербахче — Андерлехт
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.53
  • Прогноз на матч Торпедо — Спартак-2
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры