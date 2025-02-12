Анчелотти: «Реалу» для ответного матча нужны Рюдигер и Алаба

Наставник «Реала»оценил игру обороны в матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/2025 с «Манчестер Сити». Мадридский клуб одолел соперника со счетом 3:2.

«Мы хорошо защищались сегодня, и в те редкие моменты, когда теряли спокойствие и начинали высоко прессинговать, соперник создавал нам проблемы. Это важный урок для нас.

Но я скажу так: сегодняшняя защитная линия никогда не играла вместе, я отмечу больше — они даже никогда не тренировались вместе, но сыграли блестяще… Но я полагаю, что нам нужны Рюдигер и Алаба для ответного матча. К этому времени они должны вернуться в строй», — приводит слова Анчелотти Marca.

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Ответная игра с «Манчестер Сити» состоится в Мадриде 19 февраля.