Анчелотти: «Реалу» для ответного матча нужны Рюдигер и Алаба

Карло Анчелотти Фото: globallookpress.com
«Мы хорошо защищались сегодня, и в те редкие моменты, когда теряли спокойствие и начинали высоко прессинговать, соперник создавал нам проблемы. Это важный урок для нас.
Но я скажу так: сегодняшняя защитная линия никогда не играла вместе, я отмечу больше — они даже никогда не тренировались вместе, но сыграли блестяще… Но я полагаю, что нам нужны Рюдигер и Алаба для ответного матча. К этому времени они должны вернуться в строй», — приводит слова Анчелотти Marca.
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Ответная игра с «Манчестер Сити» состоится в Мадриде 19 февраля.