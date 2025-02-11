Команды во второй раз встретятся в этом розыгрыше. Ранее они не пересекались в еврокубках. 17 сентября «Юве» также принимал ПСВ на своем поле и матч завершился победой хозяев 3:1.
Напомним, что в итоговой таблице «бьянконери» финишировали ниже голландцев. «Юве» не смог выиграть две последние встречи и закончил на 20-м месте. ПСВ с 14 баллами занял 14-е место, выиграв 4 матча из 5 последних в турнире.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Прогнозы и ставки
Прогнозы и коэффициенты на игру:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.85.
- Фаворитом букмекеры считают «Ювентус»: 1.95 и 4.10 на победу соответственно, 3.65 на ничью.
- Ставка ИИ — победа «Ювентуса» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ювентус» — ПСВ смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 1500USDНовым игрокам
22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету