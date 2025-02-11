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    Килиан Мбаппе«Манчестер Сити» — «Реал». Онлайн
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    «Ювентус» — ПСВ: смотреть онлайн в прямом эфире

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    11 февраля в Турине «Ювентус» примет ПСВ в рамках матча плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Это будет первый поединок в серии. Начало в 23:00 мск.

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    Команды во второй раз встретятся в этом розыгрыше. Ранее они не пересекались в еврокубках. 17 сентября «Юве» также принимал ПСВ на своем поле и матч завершился победой хозяев 3:1.

    Напомним, что в итоговой таблице «бьянконери» финишировали ниже голландцев. «Юве» не смог выиграть две последние встречи и закончил на 20-м месте. ПСВ с 14 баллами занял 14-е место, выиграв 4 матча из 5 последних в турнире.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Прогнозы и ставки

    Прогнозы и коэффициенты на игру:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.85.

    • Фаворитом букмекеры считают «Ювентус»: 1.95 и 4.10 на победу соответственно, 3.65 на ничью.

    • Ставка ИИ — победа «Ювентуса» со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Ювентус» — ПСВ смотрите на LiveCup.Run.

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