11 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов «Ювентус» на своем поле сыграет против ПСВ. Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ювентус» — ПСВ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ювентус»

Турнирное положение: «Ювентус» по итогам основного раунда Лиги чемпионов занял 20-ю позицию, поэтому и обеспечил себе выступление в стыковых матчах.

Команда набрала 12 баллов благодаря победам над нынешним соперником (3:1), «РБ Лейпциг» (3:2) и «Манчестер Сити» (2:0), а также ничьим с Лиллем (1:1), «Астон Виллой» (0:0) и «Брюгге» (0:0).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 24-го тура итальянского первенства «Ювентус» на чужом поле обыграл «Комо» (2:1).

В своем национальном чемпионате коллектив находится на четвертой позиции в зоне Лиги чемпионов с отрывом в один балл от своего ближайшего преследователя «Фиорентины», которая провела на игру меньше.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированы — Камбьязо, Милик, Калюлю, Кабаль и Бремер, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Ювентус» дважды выиграл после трех поединков кряду без побед.

Такие результаты сулят хозяевам неплохие шансы на победу, особенно на своем поле, тем более что в нынешнем розыгрыше главного еврокубка они уже обыгрывали нынешнего соперника.

Душан Влахович — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов с четырьмя голами.

ПСВ

Турнирное положение: ПСВ по итогам основного раунда Лиги чемпионов занял 14-ю позицию, что и обеспечило ему выступление в стыковых матчах.

Команда набрала 14 баллов благодаря победам над «Жироной» (4:0), «Шахтером» (3:2), «Црвеной Звездой» (3:2) и «Ливерпулем» (3:2), а также ничьих со «Спортингом» (1:1) и ПСЖ (1:1).

Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на нидерландское первенство, ПСВ на своем поле разошелся миром с «Виллем II» (1:1).

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 22-х поединков находится на первой позиции, лишь на три очка опережая своего ближайшего преследователя «Аякс», который провел на две игры меньше.

Не сыграют: травмированы — Боскальи, Ледесма, Дест, Тиллман, Пепи, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести предыдущих матчах в разных турнирах ПСВ ни разу не проиграл при четырех победах и двух ничьих.

Такие результаты сулят гостям неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере, на ничью, тем не менее, разница в классе все же говорит не в их пользу.

Малик Тиллман — лучший бомбардир команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Ювентуса» забивали больше 2,5 голов

в восьми из девяти последних матчей ПСВ забивали обе команды

в шести последних матчах ПСВ не проиграл.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.87. Ничья — в 3.60, победа ПСВ — в 4.15.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.80.

Прогноз: в восьми из девяти последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их трех последних выездных поединках.

При этом в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей хозяев.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.00