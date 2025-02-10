Флик: В Ла Лиге 3-5 отличных команд, и мы в их числе

Главный тренервысказался о матче против(4:1).

«Хочу отметить нашу игру. В первом тайме мы были хороши, а во втором мы сражались. У соперника были быстрые игроки на флангах, и мы хорошо сдерживали их. Мы были терпеливы.

Мы ожидаем, что Араухо пройдет тесты завтра. Надеемся, что у него нет ничего серьезного — по крайней мере, все выглядит именно так.

Фермин забил важный гол, а затем был удален... Это напряжение. Такое случается. Это хороший урок на будущее.

В Ла Лиге есть три, четыре или пять очень хороших команд, и мы в их числе», — цитирует Флика Marca.

После этого матча «Барселона» занимает 3-е место в таблице с 48-ю очками в активе. «Севилья» располагается на 13-й строчке (28).