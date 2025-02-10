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    Флик: В Ла Лиге 3-5 отличных команд, и мы в их числе

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    Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о матче против «Севильи» (4:1).

    Ханс-Дитер Флик
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    Ханс-Дитер Флик

    «Хочу отметить нашу игру. В первом тайме мы были хороши, а во втором мы сражались. У соперника были быстрые игроки на флангах, и мы хорошо сдерживали их. Мы были терпеливы.

    Мы ожидаем, что Араухо пройдет тесты завтра. Надеемся, что у него нет ничего серьезного — по крайней мере, все выглядит именно так.

    Фермин забил важный гол, а затем был удален... Это напряжение. Такое случается. Это хороший урок на будущее.

    В Ла Лиге есть три, четыре или пять очень хороших команд, и мы в их числе», — цитирует Флика Marca.

    После этого матча «Барселона» занимает 3-е место в таблице с 48-ю очками в активе. «Севилья» располагается на 13-й строчке (28).

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