9 февраля в Бирмингемеприметв рамках поединка 1/16 финала Кубка Англии. Начало встречи в 20:30 по мск.

Для «Астон Виллы» домашние стены являются храмом и крепостью. Тут команда Уная Эмери крайне редко проигрывает в нынешнем сезоне. Последнее поражение у нее было 30 октября. Тут она выиграла 3 матча из 4 последних.

«Тоттенхэм» сыграет в очередном кубковом поединке. 6 февраля «шпоры» пролетели с финалом Кубка лиги, уступив «Ливерпулю» 0:4. В целом же лондонцы проиграли только в двух из пяти матчей.

В прошлом раунде «Вилла» обыграла 2:1 «Вест Хэм», а «Тоттенхэм» победил скромный «Тэмворс», но для этого ему понадобились овертаймы (3:0).

В ноябре «шпоры» на своем поле разбили «Виллу» со счетом 4:1 в матче АПЛ.

Прогнозы и ставки

Прогнозы и коэффициенты на игру:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.10. Букмекеры знают, что «шпоры» сейчас в плохой форме, поэтому их фаворитом является «Вилла»: 1.69 и 4.60 на победу в матче, 1.38 и 3.10 на проход в следующий раунд.

Искусственный интеллект ставит на победу хозяев со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Астон Вилла» — «Тоттенхэм» смотрите на сайте LiveCup.Run. Там же ищите стартовые составы команд, их статистику и результаты.

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