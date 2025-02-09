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    «Астон Вилла» — «Тоттенхэм»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Астон Вилла Тоттенхэм
    9 февраля в Бирмингеме «Астон Вилла» примет «Тоттенхэм» в рамках поединка 1/16 финала Кубка Англии. Начало встречи в 20:30 по мск.

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    Для «Астон Виллы» домашние стены являются храмом и крепостью. Тут команда Уная Эмери крайне редко проигрывает в нынешнем сезоне. Последнее поражение у нее было 30 октября. Тут она выиграла 3 матча из 4 последних.

    «Тоттенхэм» сыграет в очередном кубковом поединке. 6 февраля «шпоры» пролетели с финалом Кубка лиги, уступив «Ливерпулю» 0:4. В целом же лондонцы проиграли только в двух из пяти матчей.

    В прошлом раунде «Вилла» обыграла 2:1 «Вест Хэм», а «Тоттенхэм» победил скромный «Тэмворс», но для этого ему понадобились овертаймы (3:0).

    В ноябре «шпоры» на своем поле разбили «Виллу» со счетом 4:1 в матче АПЛ.

    Прогнозы и ставки

    Прогнозы и коэффициенты на игру:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.

    • Букмекеры знают, что «шпоры» сейчас в плохой форме, поэтому их фаворитом является «Вилла»: 1.69 и 4.60 на победу в матче, 1.38 и 3.10 на проход в следующий раунд.

    • Искусственный интеллект ставит на победу хозяев со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Астон Вилла» — «Тоттенхэм» смотрите на сайте LiveCup.Run. Там же ищите стартовые составы команд, их статистику и результаты.

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