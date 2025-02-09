9 февраля в 1/16 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Астон Вилла» и «Тоттенхэм». Начало игры — в 20:35 мск. Ставка и прогноз на матч «Астон Вилла» — «Тоттенхэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Вилланы» нынче ходят в середняках АПЛ. На текущий момент команда расположилась на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Астон Вилла» еще пытается побороться за выход в еврокубки. А вот отличилась команда 34 забитыми мячами при 37 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой последний поединок команда полностью провалила. «Вилланы» по всем статьям уступили «Вулверхэмптону» (0:2).

А вот до того команда уверенно переиграла «Селтик» (4:2). При этом чуть ранее «вилланы» подписали мировую с «Вест Хэмом» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Астон Вилла» забила 7 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Вилланы» ныне угодили в психологическую яму. Команда теряет позиции в чемпионате, а ресурсов на несколько фронтов ей явно не хватает.

Матчи с «Тоттенхэмом» для команды традиционно складываются относительно успешно. Из 5 последних очных встреч «Астон Вилла» победила 3 раза при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Вот только две последние очные встречи со «шпорами» завершились для команды поражениями.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Шпоры» нынешний сезон проводят крайне слабо. Ныне команда находится на 14 строчке турнирной таблицы АПЛ.

Причем «Тоттенхэм» неплохо атакует, отличившись 48 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 37 раз в 24 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда полностью провалила. «Шпоры» были биты «Ливерпулем» (0:4).

До того команда вчистую переиграла «Брентфорд» (2:0). Зато поединок с «Эльфсборгом» завершился более уверенной викторией (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Тоттенхэм» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Шпоры» достаточно сильны и весьма амбициозны. В Кубке Англии команда явно намерена побороться за трофей.

При этом «Тоттенхэм» в среднем пропускает чаще гола за матч. Зато блестящий Джеймс Мэддисон настрелял уже 8 мячей в чемпионате.

«Шпоры» явно предстанут в оптимальном кадровом сочетании. Да и пора бы поднатореть в результативности лидеру атак Сон Хын Мину.

Безусловно, номинальные гости будут максимально активно атаковать. А вот проблемы в обороне «шпор» никуда не запропастились.

Статистика для ставок

«Тоттенхэм» в среднем забивает аккурат 2 мяча за матч

«Астон Вилла» уступила «шпорам» в 2 последних очных встречах

«Тоттенхэм» до последней коллизии победил дважды кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 4.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

Прогноз: Номинальные гости нынче прибавляют, и наверняка будут активны в атаке.

«Шпоры» намерены побороться за Кубок Англии, тогда как «Астон Вилла» проводит не столь успешный отрезок.

Ставка: «Тоттенхэм» не проиграет за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.10