Анчелотти: Команда была хороша, каждый жертвовал собой, отыгрались в очень сложном матче

Главный тренерподвел итог матча против(1:1).

«Во втором тайме мы полностью контролировали игру, мы включились. Первый тайм был другим, гораздо более медленным. Ситуация с пенальти повлияла на команду. До этого мы играли слишком медленно, но во втором тайме играли шире, Винисиус и Родриго создавали много опасных моментов.

Команда была хороша, каждый жертвовал собой, игроки отыгрались в очень сложном матче. "Атлетико" оборонялся и контратаковал, они были очень хороши в защите. Тчуамени провел отличную игру, мы были близки к победе.

Идея заключалась в том, чтобы и в первом тайме играть через фланги, но иногда из-за низкого блока Винисиус смещался в центр, чтобы попытаться пройти защиту.

Второй тайм прошел хорошо, команда расстроена, потому что считает, что заслуживала победы. Мы были близки к победе, но мы должны быть рады, мы по-прежнему лидируем в таблице после напряженной недели, и теперь нам предстоит более спокойная часть недели до вторника.

Себальос, как обычно, сыграл очень хорошо, центральные защитники тоже были хороши. Мы должны посмотреть, как команда восстановится перед матчем во вторник», — цитирует Анчелотти Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Реал» сохранил лидерство в чемпионате Испании с 50 очками. «Атлетико» имеет на очко меньше и идет следом за ним.