В матче 21-го тура немецкой Бундеслиги гладбахскаяпримет. Событие состоится 8 февраля на «Боруссия-Парк» в 20:30 мск.

«Боруссия» выиграла в двух последних матчах турнира, благодаря чему поднялась в таблице до 7-й строчки и теперь находится в одном пункте от зоны еврокубков. Что касается «Айнтрахта», то он отыграл вничью в двух турах подряд, но при этом остался в первой тройке благодаря запасу очков.

Если говорить о шансах, то «Айнтрахт» можно считать фаворитом, там как он выиграл три из пяти матчей очной серии и не уступает «пони» на протяжении 8 игр.

Прогнозы и ставки

Прогноз и коэффициенты на матч:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.55.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.55. Букмекеры не смогли определиться с фаворитом: коэффициенты на победу команд составляют 2.60 и 2.70 соответственно.

Искусственный интеллект считает, что матч закончится победой «Боруссии» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Боруссия» М — «Айнтрахт» смотрите на LiveCup.Run.

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