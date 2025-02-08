«Боруссия» выиграла в двух последних матчах турнира, благодаря чему поднялась в таблице до 7-й строчки и теперь находится в одном пункте от зоны еврокубков. Что касается «Айнтрахта», то он отыграл вничью в двух турах подряд, но при этом остался в первой тройке благодаря запасу очков.
Если говорить о шансах, то «Айнтрахт» можно считать фаворитом, там как он выиграл три из пяти матчей очной серии и не уступает «пони» на протяжении 8 игр.
Прогнозы и ставки
Прогноз и коэффициенты на матч:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.55.
- Букмекеры не смогли определиться с фаворитом: коэффициенты на победу команд составляют 2.60 и 2.70 соответственно.
- Искусственный интеллект считает, что матч закончится победой «Боруссии» со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Боруссия» М — «Айнтрахт» смотрите на LiveCup.Run.
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