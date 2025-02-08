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    «Боруссия» М — «Айнтрахт»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В матче 21-го тура немецкой Бундеслиги гладбахская «Боруссия» примет «Вольфсбург». Событие состоится 8 февраля на «Боруссия-Парк» в 20:30 мск.

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    «Боруссия» выиграла в двух последних матчах турнира, благодаря чему поднялась в таблице до 7-й строчки и теперь находится в одном пункте от зоны еврокубков. Что касается «Айнтрахта», то он отыграл вничью в двух турах подряд, но при этом остался в первой тройке благодаря запасу очков.

    Если говорить о шансах, то «Айнтрахт» можно считать фаворитом, там как он выиграл три из пяти матчей очной серии и не уступает «пони» на протяжении 8 игр.

    Прогнозы и ставки

    Прогноз и коэффициенты на матч:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.55.

    • Букмекеры не смогли определиться с фаворитом: коэффициенты на победу команд составляют 2.60 и 2.70 соответственно.

    • Искусственный интеллект считает, что матч закончится победой «Боруссии» со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Боруссия» М — «Айнтрахт» смотрите на LiveCup.Run.

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