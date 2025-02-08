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    Сумеет ли «Айнтрахт» укротить «жеребят»?

    «Боруссия» М — «Айнтрахт». Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, Бундеслига, 8 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» М — «Айнтрахт»
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    Марио Гётце
    8 февраля в 21-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Боруссия» М и «Айнтрахт». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» М — «Айнтрахт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 08 Февраля 2025 года

    Боруссия М

  • Мёнхенгладбах
    •  Боруссия М 20:30 Айнтрахт Ф

    Айнтрахт Ф

  • Франкфурт
    •

    «Боруссия» М

    Турнирное положение: «Жеребята» сражаются за попадание в еврокубки. На текущий момент команда расположилась на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Боруссия» М на один пункт отстает от первой шестерки. А вот отличилась команда 32 забитыми мячами при 30 пропущенных в свои ворота.

    Боруссия М — Айнтрахт Ф: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. «Жеребята» нанесли поражение «Штутгарту» (2:1).

    А вот до того команда уверенно переиграла «Бохум» (3:0). При этом поединок с «Байером» завершился коллизией (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Боруссия» М забила 7 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Франк Онора, Алассан Плеа — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «Жеребята» крепки, и в последнее время прибавили. В 2 последних матчах команда добыла 6 очков.

    Матчи с «Айнтрахтом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Боруссия» М уступила 3 раза при 2 паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. При этом в двух последних очных поединках с «Айнтрахтом» «жеребята» уступили.

    «Айнтрахт»

    Турнирное положение: Франкфуртцы бьются за самые высокие места. Ныне команда находится на 3 строчке турнирной таблицы Бундеслиги.

    Причем «Айнтрахт» весьма прилично атакует, отличившись 45 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 27 раз в 20 поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Франкфуртцы не сумели переиграть «Вольфсбург» (1:1).

    До того команда вчистую уступила «Роме» (0:2). А вот непростой поединок с «Хоффенхаймом» принес лишь паритет (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Айнтрахт» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Робин Кох, Игорь Матанович — травмированы.

    Состояние команды: Франкфуртцы проводят не самый позитивный отрезок. Команда не побеждала в 3 своих последних матчах.

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    При этом «Айнтрахт» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот гандикап от 4 места ныне составляет 5 зачетных баллов.

    Франкфуртцы почти 4 года не проигрывают гладбахцам. А вот уход лидера атак Мармуша до сих заметно ощущается.

    Безусловно, номинальные гости будут активно атаковать. Да и оборона соперника частенько допускает результативные ошибки.

    Статистика для ставок

    • «Айнтрахт» не побеждал в 3 своих последних поединках

    • «Боруссия» М победила в 2 последних матчах

    • «Боруссия» М уступила «Айнтрахту» в 2 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.63.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.

    Прогноз: Номинальные гости намерены вернуться на победный путь, и наверняка понесутся в атаку.

    Франкфуртцы имеют неплохой подбор атакующих исполнителей, да и оборона «жеребят» явно небезгрешна.

    Ставка: Победа «Айнтрахта» за 2.55.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.30

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    «Боруссия» М — «Айнтрахт»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 08.02.2025. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Айнтрахт» укротить «жеребят»?
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