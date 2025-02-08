8 февраля в 21-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Боруссия» М и «Айнтрахт». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» М — «Айнтрахт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Боруссия» М

Турнирное положение: «Жеребята» сражаются за попадание в еврокубки. На текущий момент команда расположилась на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Боруссия» М на один пункт отстает от первой шестерки. А вот отличилась команда 32 забитыми мячами при 30 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. «Жеребята» нанесли поражение «Штутгарту» (2:1).

А вот до того команда уверенно переиграла «Бохум» (3:0). При этом поединок с «Байером» завершился коллизией (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Боруссия» М забила 7 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Франк Онора, Алассан Плеа — травмированы.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Жеребята» крепки, и в последнее время прибавили. В 2 последних матчах команда добыла 6 очков.

Матчи с «Айнтрахтом» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Боруссия» М уступила 3 раза при 2 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. При этом в двух последних очных поединках с «Айнтрахтом» «жеребята» уступили.

«Айнтрахт»

Турнирное положение: Франкфуртцы бьются за самые высокие места. Ныне команда находится на 3 строчке турнирной таблицы Бундеслиги.

Причем «Айнтрахт» весьма прилично атакует, отличившись 45 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 27 раз в 20 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Франкфуртцы не сумели переиграть «Вольфсбург» (1:1).

До того команда вчистую уступила «Роме» (0:2). А вот непростой поединок с «Хоффенхаймом» принес лишь паритет (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Айнтрахт» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: Робин Кох, Игорь Матанович — травмированы.

Состояние команды: Франкфуртцы проводят не самый позитивный отрезок. Команда не побеждала в 3 своих последних матчах.

При этом «Айнтрахт» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот гандикап от 4 места ныне составляет 5 зачетных баллов.

Франкфуртцы почти 4 года не проигрывают гладбахцам. А вот уход лидера атак Мармуша до сих заметно ощущается.

Безусловно, номинальные гости будут активно атаковать. Да и оборона соперника частенько допускает результативные ошибки.

Статистика для ставок

«Айнтрахт» не побеждал в 3 своих последних поединках

«Боруссия» М победила в 2 последних матчах

«Боруссия» М уступила «Айнтрахту» в 2 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.63.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.

Прогноз: Номинальные гости намерены вернуться на победный путь, и наверняка понесутся в атаку.

Франкфуртцы имеют неплохой подбор атакующих исполнителей, да и оборона «жеребят» явно небезгрешна.

Ставка: Победа «Айнтрахта» за 2.55.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.30