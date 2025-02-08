«Бавария» — «Вердер»: счет матча 3:0, обзор голов

одержала победу над(3:0) в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги.

В составе мюнхенской команды дублем отметился нападающий Гарри Кейн, который забил свои голы на 56-й и 90+8-й минутах (оба гола — с пенальти). Еще один гол записал на свой счет Лерой Зане на 83-й минуте.

Футбол. Германия. Бундеслига Бавария — Вердер 3:0 Голы: 1:0 Гарри Кейн (пенальти) (56'), 2:0 Лерой Зане (83'), 3:0 Гарри Кейн (пенальти) (90 + 8') Предупреждения: Митчелл-Элия Вайзер (54'), Антони Юнг (54'), Андре Силва (62'), Леон Горецка (85')

После этого матча «Бавария» занимает 1-е место в таблице Бундеслиги с 54 очками в активе. «Вердер» располагается на 8-й позиции с 30-ю баллами.