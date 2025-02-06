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    У капитана «Лас-Пальмаса» Родригеса случился рецидив рака

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    Капитан «Лас-Пальмаса» Кириан Родригес сообщил о редициве рака.

    Кириан Родригес
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    Кириан Родригес

    В 2022 году у футболиста была найдена лимфома Ходжкина — злокачественное заболевание лимфатической системы.

    6 февраля испанец отметил, что болезнь вернулась и он больше не сыграет в текущем сезоне.

    «Вчера мне сообщили, что у меня рецидив рака. Мне придется снова остановиться и пройти курс химиотерапии, чтобы победить болезнь», — заявил 28-летний Родригес в соцсетях.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В нынешнем сезоне Родригес провел 21 матч в Примере. У футболиста три результативные передачи.

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