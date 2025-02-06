У капитана «Лас-Пальмаса» Родригеса случился рецидив рака

Капитан «Лас-Пальмаса»сообщил о редициве рака.

В 2022 году у футболиста была найдена лимфома Ходжкина — злокачественное заболевание лимфатической системы.

6 февраля испанец отметил, что болезнь вернулась и он больше не сыграет в текущем сезоне.

«Вчера мне сообщили, что у меня рецидив рака. Мне придется снова остановиться и пройти курс химиотерапии, чтобы победить болезнь», — заявил 28-летний Родригес в соцсетях.

Календарь и таблица испанской Примеры

В нынешнем сезоне Родригес провел 21 матч в Примере. У футболиста три результативные передачи.