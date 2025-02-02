Гвардиола — о поражении «Ман Сити»: Сожалею о последних 15-20 минутах

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче 24-го тура английской Премьер-лиги против(1:5).

«Я жалею только о последних 25 минутах. Мы забыли сделать то, что должны были делать, и то, что мы делали на протяжении 65-70 минут. Конечно, это сложная игра на том стадионе, с этой командой. В первые минуты такое случалось много раз в этом сезоне. Но после 10-15 минут, я думаю, мы взяли встречу под контроль и играли очень, очень хорошо. И мы продолжали быть в ней после 1:1 и хорошего момента, который упустили.

Сожалею о последних 15-20 минутах, в остальном это была действительно хорошая игра для нашей команды. Трудно это понять, когда видишь такой результат, но это моё ощущение.

Это происходит на протяжении всего сезона, мы отдаём слишком много моментов, мы знаем, что этого не может быть, но это произошло», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

После этого матча «Манчестер Сити» занимает 4-е место в таблице английской Премьер-лиге с 41-м очком в активе. В следующем поединке в рамках чемпионата Англии «горожане» сыграют против «Ньюкасла» 15-го февраля.