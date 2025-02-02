«Арсенал» — «Манчестер Сити»: счет матча 5:1, обзор голов

одержал уверенную победу над(5:1) в матче 24-го тура английской Премьер-лиги.

В составе «канониров» голы записали на свой счет Мартин Эдегор на 2-й минуте, Томас Парти на 56-й минуте, Майлз Льюис-Скелли на 62-й, Кай Хаверц на 76-й минуте и Итан Нванери на 90+3-й минуте.

Единственный гол у «Манчестер Сити» забил Эрлинг Холанн на 55-й минуте.

Футбол. Англия. Премьер-лига Арсенал Лондон — Манчестер Сити 5:1 Голы: 1:0 Мартин Эдегор (2'), 1:1 Эрлинг Холанд (55'), 2:1 Томас Парти (56'), 3:1 Майлс Льюис-Скелли (62'), 4:1 Кай Хаверц (76'), 5:1 Итан Нванери (90 + 3') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Юрриен Тимбер, Вильям Салиба, Габриэль Магальяйнс, Майлс Льюис-Скелли (Риккардо Калафьори, 90'), Мартин Эдегор (Микель Мерино, 84'), Томас Парти, Деклан Райс, Кай Хаверц (Рахим Стерлинг, 90'), Габриэл Мартинелли, Леандро Троссард (Итан Нванери, 84') Манчестер Сити: Штефан Ортега, Йошко Гвардиол, Джон Стоунс, Мануэль Аканджи, Савиньо, Бернарду Силва, Матео Ковачич, Эрлинг Холанд, Омар Мармуш (Кевин Де Брёйне, 72'), Филип Фоден (Джеймс Макати, 72'), Матеус Нунес Предупреждения: Юрриен Тимбер (26'), Мартин Эдегор (71')

После этого матча «Арсенал» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 50-ю баллами в копилке. «Манчестер Сити» располагается на 4-й строчке (41).