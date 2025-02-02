2 февраля в Лондоне состоится центральный матч 24-го тура АПЛ, в которомпримет. Событие пройдет на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 19:30 по мск.

Команды находятся в таблице на расстоянии шести очков. «Арсенал» с 47 баллами занимает 2-е место, а «Ман Сити» замыкает топ-4 с 41 очком в активе. При этом «горожане» выиграли 4 матча из 5 последних, одержав на одну победу больше за «Арсенал» в указанный период.

В прошлом туре гости победили 3:1 «Челси», «Арсеналу» удалось минимально выиграть у «Вулверхэмптона» 1:0.

Календарь и таблица АПЛ

«Арсенал» в нынешнем сезоне АПЛ еще ни разу не проиграл дома. Команда Микеля Артеты единственная, кому удалось сохранить этот результат до нынешнего момента. При этом «канониры» не проигрывали «Ман Сити» в последних четырех матчах, а прошлые две встречи команд завершились вничью.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок, прогнозы и коэффициенты на матч:

Эксперты LiveSport.Ru по традиции предлагают свой прогноз. Коэффициент выбранного исхода составляет 2.57.

по традиции предлагают свой прогноз. Коэффициент выбранного исхода составляет 2.57. Фаворитом букмекеров является «Арсенал»: 2.01 на победу «канониров», 3.90 на победу «горожан», 3.65 на ничью.

Прогноз от ИИ: «Арсенал» победит с результатом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Арсенал» — «Манчестер Сити», стартовые составы и статистику команд, а также коэффициенты смотрите на LiveCup.Run.

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