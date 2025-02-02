2-й таймМанчестер Юнайтед — Кристал ПэласОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кобби Майну«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Онлайн
    Все новости спорта

    «Арсенал» — «Манчестер Сити»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол АПЛ Футбол Англии Арсенал Манчестер Сити Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    2 февраля в Лондоне состоится центральный матч 24-го тура АПЛ, в котором «Арсенал» примет «Манчестер Сити». Событие пройдет на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 19:30 по мск.

    Хосеп Гвардиола и Микель Артета
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хосеп Гвардиола и Микель Артета

    Команды находятся в таблице на расстоянии шести очков. «Арсенал» с 47 баллами занимает 2-е место, а «Ман Сити» замыкает топ-4 с 41 очком в активе. При этом «горожане» выиграли 4 матча из 5 последних, одержав на одну победу больше за «Арсенал» в указанный период.

    В прошлом туре гости победили 3:1 «Челси», «Арсеналу» удалось минимально выиграть у «Вулверхэмптона» 1:0.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Арсенал» в нынешнем сезоне АПЛ еще ни разу не проиграл дома. Команда Микеля Артеты единственная, кому удалось сохранить этот результат до нынешнего момента. При этом «канониры» не проигрывали «Ман Сити» в последних четырех матчах, а прошлые две встречи команд завершились вничью.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок, прогнозы и коэффициенты на матч:

    • Эксперты LiveSport.Ru по традиции предлагают свой прогноз. Коэффициент выбранного исхода составляет 2.57.

    • Фаворитом букмекеров является «Арсенал»: 2.01 на победу «канониров», 3.90 на победу «горожан», 3.65 на ничью.

    • Прогноз от ИИ: «Арсенал» победит с результатом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Арсенал» — «Манчестер Сити», стартовые составы и статистику команд, а также коэффициенты смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600EURНовым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «горожане» доставить проблемы «канонирам»?
  • «Арсенал» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.57
    •
  • Сможет ли «Милан» дать бой одному из лидеров Серии А?
  • «Милан» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 3.65
    •
  • «Наполи» потеряет очки в Риме
  • «Рома» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.80
  • Экспресс дня 2 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  2.57
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.65
  • Прогноз на матч Милан — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Рома — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Марсель — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Газиантеп — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Бублик — Меньшик
  • Теннис
  • Послезавтра в 14:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Кудерметова — Самсонова
  • Теннис
  • Завтра в 17:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры