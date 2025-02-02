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    Смогут ли «горожане» доставить проблемы «канонирам»?

    «Арсенал» — «Манчестер Сити». Погоня «канониров» за лидерством в АПЛ продолжается. На что лучше сделать ставку 2 февраля? Ответ — в прогнозе на 24-й тур чемпионата Англии с коэффициентом 2.57

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Манчестер Сити»
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    Кай Хаверц — нападающий «Арсенала»
    В рамках 24-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» на своем поле примет «Манчестер Сити». Поединок пройдет 2 февраля и начнется в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Февраля 2025 года

    Арсенал Лондон

  • Лондон
    •  Арсенал Лондон 19:30 Манчестер Сити

    Манчестер Сити

  • Манчестер
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    «Арсенал»

    Турнирное положение: «Канониры» занимают 2-е место в таблице английской Премьер-лиги с 47-ю очками в активе после 23-х туров. «Арсенал» отстает от лидерства в чемпионате на 6 баллов.

    Стоит отметить, что лондонская команда — одна из лучших в лиге по результатам домашних встреч, занимая по этому показателю 2-е место и набрав 25 очков из 33-х возможных дома.

    Арсенал Лондон — Манчестер Сити: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом поединке в рамках общего этапа Лиги чемпионов «Арсенал» одолел «Жирону» со счетом 2:1. Матчем ранее «канониры» одолели «Вулверхэмптон» (1:0), забив единственный гол на 74-й минуте.

    «Арсенал» не проигрывает уже на протяжении 5-и последних матчей во всех турнирах. За этот период команда одолела загребское «Динамо» (3:0) в ЛЧ и «Тоттенхэм» (2:1) в АПЛ, а также сыграла вничью с «Астон Виллой» (2:2).

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: Габраэль Жезус, Букайо Сака и Бен Уайт (у всех — травмы).

    Состояние команды: По сути, «Арсенал» — единственная команда, которая реально способна побороться с «Ливерпулем» за чемпионство в АПЛ. «Канонирам» нужно только дождаться спад «мерсисайдцев» и воспользоваться шансом.

    В последнее время «Арсенал» не проигрывает «Манчестер Сити» в очных противостояниях, команды частенько играют вничью. Смогут ли «канониры» набрать важные очки на сей раз? Большой вопрос...

    «Манчестер Сити»

    Турнирное положение: После 23-х туров «горожане» располагаются на 4-й позиции в АПЛ, набрав 41 очко. «Манчестер Сити» продолжает вести борьбу за зону Лиги чемпионов.

    В последнее время результаты команды улучшились, но игра на чужом поле оставляет желать лучшего. В гостях «Манчестер Сити» набрал 18 очков из 36-и возможных, занимая по этому показателю 8-е место в лиге.

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    • Последние матчи: В прошедшем туре Лиги чемпионов «горожане» уверенно обыграли «Брюгге» (3:1), а до этого «Манчестер Сити» оказался сильнее «Челси», победив со счетом 3:1. «Горожане» провели отличный 2-й тайм.

    В последних 9-и встречах во всех турнирах «Манчестер Сити» проиграл только ПСЖ (2:4) в Лиге чемпионов, 6 раз победил и дважды сыграл вничью. К тому же, в 8-и прошедших встречах команда забивала минимум 2 гола за игру.

    Не сыграют: Натан Аке, Рубен Диаш и Родри (у всех — травмы).

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    Состояние команды: «Манчестер Сити» хоть как-то пытается спасти сезон. Команда уже находится на 4-й позиции, пытаясь удержаться в зоне Лиги чемпионов.

    «Горожанам» отлично помогает нападающий Эрлинг Холанн, который занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров АПЛ. Форвард забил 18 голов и сделал 2 ассиста за 23 встречи в нынешнем сезоне.

    Статистика для ставок

    • «Арсенал» не проигрывает на протяжении 5-и последних матчей во всех турнирах

    • В последних 9-и встречах «Манчестер Сити» проиграл только 1 раз

    • В последних 2-х очных противостояниях команды играли вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Арсенала» — 1.90, победа «Манчестер Сити» — 3.85, ничья — за 3.55.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.73 и 2.07 соответственно.

    Прогноз: «Арсенал» уверенно играет на своем поле. Прогнозируем победу «канониров».

    Ставка: Победа «Арсенала» с форой (-1) за 2.57.

    Прогноз: Команды должны сыграть результативно, ведь «Манчестер Сити» будет упираться до последнего.

    Ставка: Тотал 3 больше за 2.16.

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    «Арсенал» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (2.57), статистика, коэффициенты матча 02.02.2025. Прогнозы на футбол. Смогут ли «горожане» доставить проблемы «канонирам»?
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