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    Хет-трик Дембеле обеспечил ПСЖ победу над «Брестом»

    «Брест» — ПСЖ: счет матча 2:5, обзор голов

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    ПСЖ разгромил «Брест» (5:2) в матче 20-го тура французской Лиги 1.

    Усман Дембеле оформил хет-трик в ворота «Бреста»
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    Усман Дембеле оформил хет-трик в ворота «Бреста»

    В составе парижан хет-трик оформил Усман Дембеле, который забил свои голы на 29-й, 57-й и 62-й минутах встречи.

    Помимо этого, нападающий ПСЖ Гонсалу Рамуш оформил дубль, забив голы на 89-й и 90+7-й минутах.

    У «Бреста» отличились Ромен дель Кастильо на 50-й минуте и Людовик Ажорк на 71-й минуте.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Брест — ПСЖ 2:5
    Голы: 0:1 Усман Дембеле (29'), 1:1 Ромен дель Кастильо (50'), 1:2 Усман Дембеле (57'), 1:3 Усман Дембеле (62'), 2:3 Людовик Ажорк (71'), 2:4 Гонсалу Рамуш (89'), 2:5 Гонсалу Рамуш (90 + 7') Брест: Марко Бизот, Кенни Лала, Абдулайе Ндиайе, Брендан Шардонне, Махди Камара (Уго Маньетти, 77'), Пьерр Лис-Мелу (Эдмилсон Фернандеш, 77'), Ромен Февр (Ибрахим Салах, 88'), Ромен дель Кастильо (Камори Думбия, 70'), Людовик Ажорк, Абдалла Сима (Мама Бальде, 70'), Luck Zogbe ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Нуну Мендеш, Вильян Пачо, Маркос Маркиньос, Ашраф Хакими, Хвича Кварацхелия (Дезире Дуэ, 58'), Усман Дембеле (Гонсалу Рамуш, 67'), Фабиан Руис, Витор Феррейра, Брэдли Баркола (Лукас Эрнандес, 67'), Ли Кан Ин (Сенни Меюлю, 81') Предупреждение: Абдалла Сима (36')

    После этого матча ПСЖ занимает 1-е место в таблице Лиги 1 с 50-ю очками в активе. «Брест» — на 8-й позиции (28).

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